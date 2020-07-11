В Киеве пикетировали посольство Беларуси в Украине 11.07.2020, 19:40

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Фото: svaboda.org

Участники акции потребовали от белорусских властей освободить политзаключенных.

Белорусские и украинские активисты сегодня пикетировали посольство Беларуси в Украине, требуя прекратить политические репрессии и освободить задержанных во время избирательной кампании, сообщает «Радыё Свобода».

Фото: svaboda.org

«Только первые выборы в Беларуси в 1994 году были демократические, на которых Лукашенко получил власть. Потом у белорусского народа не было никакой возможности выбирать власть», - сказал один из организаторов акции, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и поблагодарил украинцев за поддержку и солидарность.

Фото: svaboda.org

Активисты вышли на пикет под бело-красно-белыми и государственным украинским флагами. Они держали также плакаты с надписями «Свободу политзаключенным!», «Свободу Беларуси!». На протяжении всей акции они скандировали «Нет репрессиям!», «Свободу политзаключенным», «Жыве Беларусь!», «Слава Украине!».

Фото: svaboda.org

«Мы не можем помочь Беларуси освободиться. Это может сделать только сам народ. Но чем можем, мы помогаем, выражаем солидарность и всегда поддерживаем белорусскую оппозицию и белорусский народ в борьбе против пророссийского режима», - отметил представитель городской организации партии «Свобода» Юрий Олейник.

Фото: svaboda.org

За последние несколько недель в Киеве состоялось три акции солидарности с Беларусью. 3 июля, когда в Беларуси отмечался День Республики, в Верховной Раде Украины около 20 депутатов создали межфракционное объединение За демократическую Беларусь», позже общественные активисты объявили о создании белорусского информационного центра, который возглавил украинский литератор Александр Ирванец.