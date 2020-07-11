В Киеве пикетировали посольство Беларуси в Украине
- 11.07.2020, 19:40
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Участники акции потребовали от белорусских властей освободить политзаключенных.
Белорусские и украинские активисты сегодня пикетировали посольство Беларуси в Украине, требуя прекратить политические репрессии и освободить задержанных во время избирательной кампании, сообщает «Радыё Свобода».
«Только первые выборы в Беларуси в 1994 году были демократические, на которых Лукашенко получил власть. Потом у белорусского народа не было никакой возможности выбирать власть», - сказал один из организаторов акции, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и поблагодарил украинцев за поддержку и солидарность.
Активисты вышли на пикет под бело-красно-белыми и государственным украинским флагами. Они держали также плакаты с надписями «Свободу политзаключенным!», «Свободу Беларуси!». На протяжении всей акции они скандировали «Нет репрессиям!», «Свободу политзаключенным», «Жыве Беларусь!», «Слава Украине!».
«Мы не можем помочь Беларуси освободиться. Это может сделать только сам народ. Но чем можем, мы помогаем, выражаем солидарность и всегда поддерживаем белорусскую оппозицию и белорусский народ в борьбе против пророссийского режима», - отметил представитель городской организации партии «Свобода» Юрий Олейник.
За последние несколько недель в Киеве состоялось три акции солидарности с Беларусью. 3 июля, когда в Беларуси отмечался День Республики, в Верховной Раде Украины около 20 депутатов создали межфракционное объединение За демократическую Беларусь», позже общественные активисты объявили о создании белорусского информационного центра, который возглавил украинский литератор Александр Ирванец.