Катерина Пытлева, которая поддержала перемены, осталась без прямых эфиров и ушла с БТ 1 11.07.2020, 20:04

Катерина Пытлева

Журналистка решила не ждать увольнения.

Радио- и телеведущая Катерина Пытлева больше не работает на БТ. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook. Как рассказала Катерина tut.by, причиной ее сначала отстранения от прямых эфиров в программе «День в большом городе», а потом и ухода с канала стал ее пост в Facebook.

— На следующий день после моего поста председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт собрал всех ведущих прямого эфира. Он долго с нами разговаривал о том, что ничего не запрещал нам писать, но тем не менее это нарушение корпоративной этики.

Пост ведущей был посвящен и ситуации вокруг магазина Symbal.by, и задержаниям на улицах во время мирных акций их участников и журналистов.

Катерина говорит, что после разговора у руководства ее убрали из эфира, хотя оставалось еще три программы, до того как проект на лето уйдет в отпуск.

Журналистка решила не ждать увольнения.

— После того как услышала высказывание министра информации, я поняла, что не хочу никого подставлять, потому что и дальше буду писать о том, о чем хочу, — объясняет она.

На вопрос, не жалеет ли о том, что написала тот пост, Катя сразу отвечает: «Нет!»

— Я предполагала, что так будет, и была к этому готова.

Катерина Пытлева не первая из публичных персон, кто лишился эфиров и выступлений после высказываний в социальных сетях.