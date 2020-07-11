Станислав Шушкевич: Лукашенко заслужил звание «три процента» 4 11.07.2020, 20:25

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Происходящее в Беларуси нельзя называть выборами.

В разговоре с РБК-Украина первый глава независимой Беларуси, председатель Верховного совета республики в 1991-1994 годах Станислав Шушкевич, прокомментировал последние события в Беларуси.

"Это не избирательная кампания, это мерзкие проделки Лукашенко, который потерял всякую популярность и заслужил звание "3 процентов". Лукашенко идет ва-банк, использует дефекты нашего законодательства, чтобы обеспечить свое псевдоизбрание", – сказал он.

"Вы, украинцы, понесли большие жертвы, но отстояли великое право – избирать себе власть", – заключил Шушкевич.