закрыть
11 июля 2020, суббота, 21:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Только вместе»: белорусы Филадельфии провели акцию солидарности

  • 11.07.2020, 20:50
«Только вместе»: белорусы Филадельфии провели акцию солидарности
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Поддержка политзаключенных не ослабевает.

Белорусская диаспора в Филаделфии продолжает поддерживать своих соотечественников, выходящих на акции по всей Беларуси и во многих странах мира. 11 июля белорусская диаспора в США провела акцию солидарноси, сообщил Сharter97.org общественный активист Вадим Васильев.

«Белорусам, живущим в CША, важно выразить свою солидарность и поддержку всем политическим заключенным , а так же людям, которые сейчас митингуют против репрессий. Только вместе! Жыве Беларусь» - рассказал общественный активист.

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook
Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин