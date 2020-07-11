«Только вместе»: белорусы Филадельфии провели акцию солидарности 11.07.2020, 20:50

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Поддержка политзаключенных не ослабевает.

Белорусская диаспора в Филаделфии продолжает поддерживать своих соотечественников, выходящих на акции по всей Беларуси и во многих странах мира. 11 июля белорусская диаспора в США провела акцию солидарноси, сообщил Сharter97.org общественный активист Вадим Васильев.

«Белорусам, живущим в CША, важно выразить свою солидарность и поддержку всем политическим заключенным , а так же людям, которые сейчас митингуют против репрессий. Только вместе! Жыве Беларусь» - рассказал общественный активист.

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook