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Роман Бессмертный: Украина могла бы стать поводырем для Беларуси

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  • 11.07.2020, 21:25
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Роман Бессмертный: Украина могла бы стать поводырем для Беларуси
Роман Бессмертный

Киеву стоило бы поднимать белорусский вопрос на всех доступных площадках.

По мнению бывшего украинского посла в Беларуси Романа Бессмертного, ситуация в Беларуси имеет и прямое отношение к безопасности Украины. Пассивность украинской власти, которая никак не реагирует на происходящее у северного соседа, он считает совершенно ошибочной, пишет РБК-Украина.

Вместо этого, по словам Беcсмертного, Киеву стоило бы поднимать белорусский вопрос на всех доступных площадках, вроде ОБСЕ и Совета Европы, делая акцент на репрессиях против белорусской оппозиции.

"Европе не хватает поводыря для Беларуси, и Украина могла бы стать таким поводырем. А нынешняя пассивность выбрасывает нас за границы европейской политики. Кроме того, мы задекларировали европейские ценности, а рядом с нами диктатор издевается над своим народом – а мы молчим", – сказал Бессмертный.


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