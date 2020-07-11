«Саша, ты слышишь этот шум каждый вечер?» 11.07.2020, 22:01

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Народ объявил «красный уровень» опасности для диктатора.

Tеlegram-канал "Баста!" публикует мнение читателя из Минска, который регулярно участвует в Флешмобе солидарности.

"То, что мы делаем каждый день в семь вечера, то что стало для нас привычным, это наша сила, это стихия, - пишет он. - У меня отец - военный моряк, и рос я в такой среде, специфического жаргона, от него и нахватался. Поэтому все это напоминает мне вот что: сначала подул ветерок свободы, слегка взбудоражив водную гладь, потом волны становились все больше и больше, и скоро будет хороший такой добротный шторм.

Саша, ты слышишь этот шум каждый вечер? Я у себя во дворе слышу, это шторм нагоняет твой дырявый гнилой корабль.

Это тебе красный уровень опасности народ объявил, беги, пока цел".