Владимир Непомнящих: Работники cиловых ведомств уже отказываются выполнять приказы Лукашенко 3 11.07.2020, 22:25

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Белорусы способны собраться в критическую массу протеста.

Бывший майор милиции Владимир Непомнящих – единственный кандидат протеста Николая Статкевича, чью инициативную группу по сбору подписей зарегистрировали. Гомельский член «Движения За свободу» и «Гражданской Объединенной партии» присоединился к команде Николая Статкевича, так как считает его стратегию бойкота на этих выборах правильной, сообщает «Белсат».

Во время сбора подписей активист приглашал людей идти на участки не голосовать, а наблюдать, так как считает, что «это не выборы, а игра шарлатана с народом в наперстки».

Гость программы убежден, что недовольные белорусы способны собраться в критическую массу протеста, и если люди не будут расходиться, силовики станут на сторону народа.

«Работники (силовых ведомств — прим.) уже отказываются выполнять приказы. Многие, как мне известно, увольняются, хотя Лукашенко говорит, что это фейк», – делится в студии программы Владимир Непомнящих и добавляет, что готов возглавить массовый протест.