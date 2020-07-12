Ольга Николайчик: Поезд с Лукашенко и его бандой охвачен огнем 12.07.2020, 8:04

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Фото: facebook.com/volha.nikalaichyk

И они сами подбрасывают туда дрова.

Кинорежиссер и общественная активистка Ольга Николайчик 7 июля вышла на свободу после незаконных 30 суток ареста, из которых 22 провела в карцере.

В интервью Charter97.org Ольга рассказала, почему сейчас чувствует прилив сил и вдохновения:

- Знаете, я не считаю чем-то необычным то, что я пережила. Это случается с теми, кто сейчас борется за свободу, и я не исключение. Честно, у нас все сегодня – герои. В том числе, и журналисты независимых медиа.

Все, что произошло в СИЗО и в карцере - это не катастрофа. Наоборот, это очень важный опыт, который делает тебя сильнее.

Если у человека развиты мозги, он найдет, чем их занять. Я там и цикл рассказов сочинила, и множество сценариев на документальные фильмы, и придумала ряд уличных акций. Когда ты видишь перед собой перспективу, тебе есть чем занять голову и душу.

А вообще так скажу: разозлили власти репрессиями народ, еще больше укрепили людей в их убеждениях. У народа появилась надежда на солидарность и освобождение. Поэтому я никак не могла чувствовать себя разбитой - наоборот, у меня появились новые ощущения важности нашей миссии.

Конечно, первым делом после этих 30 суток я выспалась, как кот. А через день я была уже полна сил, как новая. Поэтому мы будем и дальше делать то, что делали - с еще большим запалом.

Когда меня спрашивают, есть ли у белорусов шансы в связи с этим прессингом властей, я отвечаю: сколько есть белорусов – 9 миллионов – столько у нас и шансов. Все у нас есть. Бессмысленно они тратят время, мы только укрепляемся в своих намерениях, планах и убеждениях. Пока Лукашенко при власти, мы просто не имеем права поступать иначе. Так что - только вперед.

- Вам не кажется, что у властей ситуация, как цугцванг в шахматах: любые их действия одинаково ухудшают их позиции?

- Конечно, они потеряли инициативу. Чувствуется, как они зажаты в угол. Я просто физически чувствую сейчас огромный страх со стороны властей. Они делают постоянные ошибки из-за этого.

Понимаете, чем стал особенным этот год? На улицы вышли не только оппозиционеры, а все: и «белые», и «черные», и «красные», и «зеленые», и «синие» – весь народ. Это напугало Лукашенко: против него поднялся весь народ, невзирая на разные взгляды и принципы. Люди вышли, потому что хотят выборов без «усатого таракана», хотят жить в другой стране. Со мной сидели обычные бабушки, которые еще лет пять назад говорили: «хорошо, что Лукашенко» - а сейчас его проклинают.

Несмотря на то, что антигерои включили все свои ресурсы почти на полную, от них уже ничего не зависит. Зависит теперь все только от нас. Они ситуацию для себя только усугубляют, ухудшают, увеличивают цепь своих преступлений. Вся эта прикорытная силовая структура только и делает, что приближает шкловского бандита к Гааге.

Помните, как у Бориса Гребенщикова в песне: «Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать». Только не нам - а им. Вот этот поезд с бандой силовиков во главе с Лукашенко охвачен огнем, и они сами туда подкидывают топлива. И я делаю все, чтобы он ускорился и быстрее доехал к своей конечной станции назначения.

- Вы говорите, что Лукашенко и его люди сами ускоряют бег своего «огненного поезда». Как именно?

- Что он сейчас ни сделает, все оборачивается против него. Потому что его душит страх. В эфире видно, что его лицо – это сгусток ненависти и злобы. Он даже не в состоянии маску надеть менее людоедскую. Все, что он ни делает в этом состоянии, ослабляет его.

Знаете, он - как Гитлер в последние месяцы войны, все направлено против самого себя. Единственное, нам нужно спокойно на это смотреть и не поддаваться панике и его провокациям. Нужно делать свое дело, быть солидарными и доводить до конца то, за что мы взялись.

Сейчас происходит небывалый ренессанс в обществе во времен 2010 года. Уже каждый, от школьника до пенсионерки, в стране это понимает. Никто не хочет даже видеть Лукашенко на этих выборах.

И знаете, главное, что нашим движением уже не руководит маленькая группа активистов, а сам народ вырвался на улицы и на диван его уже никто больше не загонит. Люди нашли свой путь, вышли на дорогу, которая приведет к свободной Беларуси. Это остановить невозможно, чтобы ни делал Лукашенко с нами, с оппозицией, с политиками. Люди самоорганизуются, они уже стали другими. В отличие от Лукашенко, белорусы читали книги, учились хорошо в университетах, слушали музыку, ходили в театры и оперу, выезжали за границу послушать Паваротти или Стинга. Лукашенко, наверно, за жизнь ни одной толковой книжки не прочитал. Он сейчас уничтожает сам себя, а мы становимся сильнее, мы собираемся.

Поэтому не надо играть с белорусами в концлагерь. Мы живем в центре Европы. Белорусы – это продвинутая нация, которая вышла на финишную прямую к освобождению.

- На последнем легальном пикете перед «сутками» вы собирали деньги на билет Лукашенко в Гаагу. А может все-таки стоит судить его здесь?

- Гаага – это метафора. Отправить его в Гаагу – всем сразу понятно, зачем. Может быть, конечно, вариант Чаушеску, но мне все же хотелось бы суда. А судить у себя - это самый идеальный вариант.

Если у нас получится его судить на родине, будет идеально. А если успеет убежать, как Янукович, это будет просто символично, как избавление для нас от комплексов и страхов. Он по всем сферам устроил геноцид белорусов: и экономический, и коронавирусный, и наркотический. Он думал, что мы будем это терпеть, но в итоге он сам себе устроил эти «приключения».

Знаете, это был бы самый сильный процесс в Европе, если бы девятимиллионная нация предъявила иск Лукашенко и его семье. Я лично хочу оштрафовать Лукашенко на 100 млрд долларов, потому что он сделал из нас страну третьего мира. Так что пусть компенсирует и получает пожизненное за то, что сделал белорусам. Пусть задумается, что его ожидает. И пусть его свита задумается.

- Чувствуете ли вы сейчас гордость за нашу нацию?

- Да. Причем иногда бывает так, что смотришь на людей и думаешь: может они какую-то игру разыгрывают? А потом смотришь на человека, его дела - и восхищаешься. И думаешь, что это настоящие мужчины и женщины. Это лето породило у нас огромное количество «волатаў-мужчынаў» і «кветак-жанчынаў», совестных и готовых идти вперед во имя освобождения и правды.

Честно говоря, у меня года два назад уже начали появляться мысли: неужели это все так и разрушится, и поляжем мы на это дно. Но нет: сейчас такой взрыв повсюду, столько появляется новых лиц. Никто не боится и все говорят другим не бояться. Никто не ссорится, все один за одного. «Тихари» с камерами такими мелкими выглядят по сравнению с нами.

Я очень удивлена, сколько у нас есть достойных людей, чтобы стать в авангарде народного движения за освобождение. Лукашенко этого не остановит.

- Вы сказали, что во время «суток» у вас появились идеи новых акций. Могли бы вы поделиться ими?

- Идей много. У меня сейчас нет компьютера, но я на днях попробую это сформулировать более конкретно. Но главное: нам обязательно надо собираться в городе еще до выборов. В первую очередь, мы будем бороться за освобождение наших товарищей.

Светлана Тихановская переживала, что мало поддерживают ее мужа. Я хочу обратиться к ней: я готова встать на место ее мужа. Пока я на свободе, я могу полностью, как блогер, с микрофоном ездить по стране и делать его дело, разговаривать с людьми на тяжелые темы и искать ответы. Светлана очень сильная, красивая, достойная женщина, которую я прошу не отчаиваться. Мы все любим Сергея. И я готова встать на его место.

- Что делать, если власти побоятся 14 июля зарегистрировать кандидатами Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико?

- Как так что? Как всегда – Комаровка, Площадь Победы, сбор денег на Гаагу, стримы, цепь солидарности, чтобы в ней было не меньше 100 тысяч. У нас есть на это силы. Нужно просто делать то, что мы уже делали. У нас есть опыт.

Посадят десятерых – на их место сто встанет. Нас не запугать, у нас миллионы полных оптимизма белорусов. Никто не будет складывать ручки перед узурпатором. Все набираются сил, чтобы бороться. Я уверена, что мы позажигаем до и во время выборов, потому что у нас есть на это есть веские причины.

Я считаю, очень важно, чтобы начались забастовки. Массовое неповиновение. Белорусы на Лукашенко больше работать не будут. Нужно, чтобы он ушел, прошел над ним суд и состоялись честные выборы без Лукашенко. Он - убийца нашего будущего. И белорусы будут спасать свое будущее. Никого он не запугает.