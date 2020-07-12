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В центре Лондона потребовали свободных выборов в Беларуси

  • 12.07.2020, 8:16
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В центре Лондона потребовали свободных выборов в Беларуси

Массовая акция солидарности прошла на Трафальгарской площади.

Несколько десятков человек 11 июля вышли на акцию солидарности с Беларусью в центре Лондона.

На Трафальгарской площади собрались от 70 до 80 человек. Они принесли плакаты с требованием к властям Беларуси прекратить в стране политические репрессии и провести свободные и справедливые выборы, сообщает «Белсат».

Акции солидарности с белорусами прошли во Франции, Германии, Чехии, США, Швейцарии, Польше и других странах.


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