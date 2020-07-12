«Погоня» возвращается 12.07.2020, 9:04

3,629

Знаменитая песня из далеких 90-х прозвучала на Флешмобе солидарности.

Вчера в Беларуси прошел девятнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

На Флешмобе солидарности «Погоня» из далеких 90-х в исполнении Анжелики Агурбаш.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!