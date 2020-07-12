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«Тры чарапахі» в Лондоне и флаги у Европарламента: весь мир за нас

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  • 12.07.2020, 9:14
  • 3,606
«Тры чарапахі» в Лондоне и флаги у Европарламента: весь мир за нас

Как проходят акции солидарности с белорусами.

Акции солидарности с белорусами продолжают проходить по всему миру. В субботу «Тры чарапахі» пели на Трафальгарской площади, а бело-красно-белые флаги можно было увидеть у Европарламента в Брюсселе, в итальянском городе Реджо-Эмилия, а также за океаном в Сан-Франциско, Вашингтоне и Филадельфии, пишет tut.by.

Акция солидарности в Брюсселе.

В городе Реджо-Эмилия (Италия).

В Лондоне акция проходила на Трафальгарской площади.

Акции 11 июля прошли и в нескольких городах США.


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