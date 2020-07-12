«У народа есть свой голос» 5 12.07.2020, 9:42

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Фото: ТАСС

О чем говорят участники беспрецедентных акций протеста на Дальнем Востоке РФ.

В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и в районных центрах Хабаровского края прошли несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного накануне губернатора края Сергея Фургала. В Хабаровске по разным оценкам на улицы вышли от 10 до 40 тысяч человек. Это самый массовый митинг в городе с 1991 года, пишет «Новая газета».

В Хабаровске люди начали собираться на площади Ленина около 11 часов утра. Но обнаружили, что она огорожена под предлогом дезинфекции от коронавирусной инфекции. Тогда люди пошли по проезжей части центральной улицы Муравьева-Амурского, через Комсомольскую площадь, площадь Славы и улицу Ленина. Главным лозунгом было «Свободу Фургалу!». Многие шли с портретом губернатора. Было много самодельных плакатов с надписями: «Я/Мы Фургал», «Фургала домой», «Свободу Фургалу!», «Он не давал Едросcам воровать, свободу Фургалу!», «Руки прочь от нашего губернатора!». Шествие заняло весь центр города. Люди писали в соцсетях, что гордятся городом и сами не ожидали, что придет так много народа.

В это же время в Комсомольске-на-Амуре люди тоже вышли на улицы и на центральную площадь. Несколько тысяч человек скандировали лозунги: «Требуем честного суда!» и «Руки прочь от нашего края!».

Как рассказывают участники шествия в Хабаровске — не было ни одного задержания

и ни одного конфликта ни с полицией, ни с жителями города. Автомобилисты сигналили в поддержку протестующим, люди выходили на балконы и подхватывали лозунги. Кричали: «Позор Москве! Это наш край!», «Свободу! Свободу! Свободу!».

Фото: Александр Колбин

Люди печатали за свои деньги наклейки «Я/Мы Сергей Фургал» и раздавали.

Говорили в толпе: «Я хочу, чтобы нашим краем управляли так, как мы хотим, а не как кто-то».

Толпа сделала два круга по маршруту, которым обычно проходит парад Победы.

Когда толпа вернулась на площадь Ленина, кто-то отодвинул ограждения, и люди заняли всю площадь. На ступенях здания правительства края начался стихийный митинг. Микрофон брали журналисты, пожарный, инженеры — высказались несколько десятков человек. Люди говорили о проблемах края: о незаконной вырубке леса, о рыбе, которая не доходит до жителей края, о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

Фото: Александр Колбин

Женщина громко закричала в микрофон: «Что сделали с нашей страной? Вырубили все леса! Выкачали всю нефть! Своровали всё! Остановим этот беспредел! Свободу Фургалу!» Женщина крикнула: «Хабаровск, я горжусь вами! Дальний Восток, я горжусь вами!»

Один из выступающих предложил: «Поблагодарим полицию, что они не вмешиваются! Не устраивают всю ту, дичь, которая была в Москве!» Народ одобрительно загудел и зааплодировал. Стали кричать: «Спасибо! Спасибо!»

«Хабаровск! Знай, мы не одни, — зазвучало на всю площадь. — Комсомольск вышел! Амурск вышел! Мы не одни! Мы не одни!» Но кто-то крикнул: «Путина в отставку!» И народ подхватил.

Фото: Александр Колбин

Возле здания правительства поставили стол и предложили протестующим подписать петицию за освобождение Фургала, многие подписывали.

Вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов и предложил разойтись, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

В ответ люди засвистели и закричали: «Уходи!» Звали мэра города Сергея Кравчука, но он не вышел к людям.

Толпа начала кричать лозунги «Наш выбор — наш Фургал!», «Это наш край!». Потом толпа закричала московские лозунги «Долой царя!», «Царь —вор!».

Фото: Сергей Мингазов

Микрофон взял координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин: «Сергея Фургала задержали. Мы не понимаем, почему. Почему 15 лет ФСБ, прокуратура, следственный комитет, еще какой-нибудь комитет молчали, почему только через 15 лет это дело вытащили из-под сукна? Почему только после того, как «Единую Россию» прокатили на выборах в пользу Сергея Фургала, начались вопросы?»

«Мы должны требовать справедливого, открытого, гласного разбирательства этого дела в Хабаровске! Хабаровский край будет свободен! Россия будет свободной!» Люди подхватили этот «московский» лозунг. Толпа гудела. Микрофон свободно брали все, кто хотел высказаться.

«Зачем нам власть, которая ненавидит свой собственный народ? — громко сказал мужчина. — Они сидят у нас на шее и ничего не делают, мы их кормим, а они пытаются нас уничтожить, понимаете? Мы здесь власть! В наших руках власть!»

Люди заскандировали: «Мы здесь власть! Мы здесь власть!» А потом сразу: «Губернатора домой! Губернатора домой!»

Фото: Александр Колбин

К собравшимся вышла пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, поблагодарила за поддержку и сказала: «Мы также как и вы не знаем, что будет дальше. Я думаю, что сегодня ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни вся Россия не видели еще такого единодушия». В толпе зазвучали предложения устроить бессрочную акцию протеста.

Сразу после митинга Надежда Томченко сообщила, что ей поступают угрозы, что на нее заведут уголовное дело. В официальном инстаграме губернатора она написала: «Назвать имя человека, от которого поступали угрозы, не могу, но это человек, близкий сегодня с правоохранительными органами».

Днем по Москве ЛДПР в своих соцсетях заявила, что не организовывала несанкционированные акции в Хабаровске.

Автозаки весь митинг стояли недалеко от дома правительства, но остались пустыми. После митинга на стене Белого дома кто-то повесил на скотч самодельный плакат «У народа есть свой голос».

«Новая» записала монологи участников митинга.

Владимир Кутепов,

инженер крупной транспортной компании:

— Когда появилась информация, что Сергея Фургала задержали, у меня не было никаких сомнений, что это тот самый политический заказ, который мы ждали уже года два, с тех пор как его выбрали. Но очень было обидно смотреть эти видео, как главу региона винтят люди из Москвы, не дав подписать документы о назначении врио губернатора Хабаровского края. У нас что, есть только Басманный суд, который имеет право судить? У нас что, нет краевого суда здесь, в Хабаровске? Мы что, не можем сами разобраться с судьбой нашего губернатора?

Когда в 2018 году был первый тур выборов губернатора Хабаровского края и у Шпорта и Фургала были близкие проценты, то две недели между первым и вторым туром край стоял на ушах, люди увидели, что есть возможность что-то поменять, изменить, и что выбор вообще имеет значение. Фургал стал, можно сказать, символом сопротивления. Потом это вылилось в протестное голосование на выборах в краевую думу. И сама ЛДПР не ожидала, что займет так много позиций в думе.

Это поддержка некой политической свободы и надежды на светлое будущее, возможности что-то изменить в политике. Плюс к этому два года мы наблюдали, как Фургал ведет свои дела: он идет навстречу народу, он задумался о льготных билетах на север Хабаровского края, наводил порядок в школьном питании, не скрывался в своих кабинетах, а выходил к людям.

Я пришел и хочу этим сказать, что в нашем крае не потерпят такого 37-го года, когда по выдуманным статьям сажают главу края, которого выбрал народ Хабаровского края, в том числе я, все мои друзья.

Я вышел сказать, что все уже устали от этого беспредела, такой политики, когда федеральная власть диктует свои условия регионам, хотя в Конституции написано, что наше устройство федеративное, мы должны быть независимы от центра.

Сегодняшнее шествие — это не последняя капля, это первый звоночек. У меня здесь было ощущение, что никто не боится, все понимают, что в отношении человека ведется политическое преследование. И ощущение того, что эти преступления не останутся без внимания со стороны народа, их не забудут.

Сергей Мингазов,

редактор по восточному времени газеты «Ведомости»:

— Сегодня несколько раз упоминали Голунова, что, мол, его отстояли и Фургала давайте отстоим. Люди горды тем, что вышли. Очень много людей за 60. Ощущение, что сегодня кричат «Фургал!», как скандировали «Ельцин!», когда он только начинал свое политическое восхождение.

Я провел самый первый в городе несанкционированный митинг в 1989 году. И был оштрафован. И потом на многие ходил, — такого в Хабаровске не было никогда с 1991 года, тогда после ГКЧП люди тоже на площадь Ленина вышли.

Люди устали от этой власти, люди хотят, чтобы к ним хотя бы по каким-то вопросам прислушивались, они были загнаны в эти изоляционные условия, они с трудом добывают хлеб, они сделали два года назад свой выбор. И связывали с Фургалом хоть какие-то надежды на перемены.

Я пришел не за свободу губернатора. Я пришел в поддержку людей, в поддержку выборов, в поддержку региональной самостоятельности. Беззаконие у нас в стране, к сожалению, для всех. Поэтому я сегодня и за свободу всех, и за свободу политзаключенных, и за свободу слова, и за свободу Сафронова.

Фургала приехали задерживать спецназовцы из Москвы — ну что это такое? У нас что, нет в городе правоохранительных органов?

Это совершенно наглое и беспринципное вмешательство в региональные дела.

А потом — здесь, как с Иваном Сафроновым, вопрос в открытости и гласности. В нашей стране нет справедливой системы правосудия, просто нет, начиная от расследования, кончая судом. И люди требуют в первую очередь открытости и гласности, а не решают, что он убийца или не убийца. Это вопрос. И не должен обсуждаться до приговора суда.

Тем более, что люди здесь жили, они прекрасно помнят и начало 2000-ых, когда ОПГ «Общак» правила Дальним Востоком, и вне отношений с организованной преступностью бизнес вести невозможно было. Его не было — независимого бизнеса от организованных преступных группировок. Ты либо платил ОПГ, либо становился лидером одной из них.

Олеся Усольцева-Зимина,

специалист по переписи населения:

— Все считают, что Москва нам просто плюнула в душу. Это наш губернатор, наш выбор, которого нас лишили.

Все это понимают — почему арест произошел сейчас. Сначала мы прокатили «Единую Россию» на выборах губернатора, потом на выборах вообще органов власти, которые были в прошлом году у нас, все места в думе взяли ЛДПР, коммунисты, а недавно прошло голосование по поправкам в Конституцию. У нас одна из самых низких явок. И многие люди вообще просто не ходили в знак протеста, что они не хотят голосовать за такую Конституцию.

У нас предыдущие губернаторы работали только на себя, и край разворовывался, в такие долги загнали, что страшно. А Фургал стал пенсии чиновникам сокращать, стали заводиться уголовные дела в лесной отрасли, этого раньше никогда не было, у нас лес воровали так, что это просто нечто. Леса нет, зверя нет, рыбы сейчас нет в Амуре — у нас московские компании перекрывали устье реки, и рыба вообще не заходила в Амур. Фургал делал много потихонечку — Москве не понравилось. Плюс у губернатора рейтинг по краю больше, чем у господина президента.

Были атаки на нашего губернатора, ему пытались и коррупцию пришить, и воровство, и мошенничество, но ничего не сработало. Наверное, решили убийством доконать.

И люди же понимают, они живут не в информационной пробке, все видят и знают. Народ вышел показать, что губернатор не один, мы с ним, люди ему верят. Люди перестали верить власти московской, а верят своему губернатору. Такие моменты единения были в Хабаровске только на шествиях «Бессмертного полка». Каждый почувствовал себя какой-то силой, способной противостоять произволу.

Виталий Блажевич,

профессор, преподаватель русского языка в китайском университете:

— Народ вышел не за ЛДПР, народ вышел за Фургала. Фургал стал символом протеста против «Единой России», против Путина.

Я вышел за свободу Фургала. Больше всего возмущает то, что даже если на нем и висят такие преступления, подозревают его — почему не могут здесь, на месте, разобраться, следствие не могут здесь вести, почему его увезли в Москву?

Этот митинг — возмущение тем, что Москва так вмешивается в наши местные дела. Очень много звучало лозунгов против Путина. Звучало: «Позор Москве!» Имелась в виду центральная власть — это митинг уже не местечковый, а направленный против политики центра. Весь город стоит на ушах. И даже те, кто не был, поддерживали. Мы в магазин заехали, а там продавцы уже говорят, что если бы не работа, они бы тоже пошли.

Это был триггер, спусковой крючок — арест Фургала.

Народ тихо возмущался, что не нравится политическая ситуация, экономическая, а тут увидели, как ему руки закручивают, почувствовали унижение.

Этим задели чувства людей. Много сегодня говорили: «Нам плюнули в лицо!» Люди за Фургала проголосовали, а за Путина (за поправки в Конституцию, предполагающие обнуление сроков президента. — В. М.) не проголосовали. И теперь им просто нагло плюют в лицо.

[Сегодня] — это моральная победа! Нас оскорбили, но мы не стали этого терпеть, мы показали, что у нас есть чувство собственного достоинства!

Сергей Мамаев,

организатор и ведущий мероприятий:

— Я возмущен. Возмущен, что так открыто действует Москва, что информация искажается в СМИ. Во-первых, это действительно тот губернатор, которого весь регион считает человеком, который начал что-то менять на Дальнем Востоке. Перед этим был губернатор Шпорт, и все закрывали глаза, качали головой и просто ждали, когда он свалит. А пришел этот и сразу начал с таких дел, которые заставили его уважать. Он снизил зарплату себе очень сильно — наверное, больше чем в два раза. [Снизил зарплату] рядом сидящим чиновникам, снизил пенсии депутатам, которые уходят с высоких должностей и сами себе назначают невероятные пенсии. Стал контролировать, какие госзакупки в правительстве края ведутся, — вот такими простыми способами стал латать дыры в бюджете.

А вчера еще вышла программа по «России», где ведущая сразу назвала его убийцей, и передача была так построена, будто уже доказано, что этот губернатор преступник. И [для меня] это было последней каплей, я понял, что это затрагивает лично меня, мою жизнь, потому что я живу в этом регионе и ощущаю на себе действия этого губернатора.

Мы хотим, чтобы нашим регионом управлял человек, которого мы выбрали. Человек, который запретил чиновникам летать бизнес-классом. Человек, который первые полгода ездил по региону и смотрел, что происходит, своими глазами.

Сегодня на митинге не было никакой агрессии, мы хотели стать увиденными и услышанными.