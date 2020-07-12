«Денег нет у Саши, вот и гонит на работу «ковидных» 8 12.07.2020, 10:26

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Жителям Гродно с COVID-19 отказывают в выдаче больничного.

Даже если платные тесты на наличие антител Covid-19 у вас дали положительный результат, больничный вам не выдадут, а информацию в местный Центр гигиены и эпидемиологии предоставлять не будут. Это следует из документа, подписанного первым заместителем начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Натальей Антонович, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вот так у нас «победили» коронавирус – просто решили его не замечать. Теперь зараженные с подтвержденными тестами будут разносить болезнь на рабочих местах уже на законных основаниях.

Денег нет у Саши, вот и гонит всех на работу, даже «ковидных», - пишет читатель канала.