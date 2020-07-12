закрыть
12 июля 2020, воскресенье, 12:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Солидарность без границ

1
  • 12.07.2020, 10:38
  • 1,811
Солидарность без границ
Фото: Телеграмм-канал Пятая колонка

Почему такое большое количество наших соотечественников выходят протестовать?

По всему миру прокатилась небывалая волна солидарности с Беларусью. Акции прошли в сотнях городов Земли, даже в таких экзотических местах, как Австралия, Бали, Кипр.

В основном, участники этих акций - выходцы из нашей страны, по тем или иным причинам оказавшиеся за границей. Почему такое большое количество наших соотечественников живут за пределами Беларуси и почему выходят протестовать?

Об этом – смотрите в новом видео на канале Непрофессионального журналиста.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин