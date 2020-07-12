Солидарность без границ

Солидарность без границ1
- 12.07.2020, 10:38
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Почему такое большое количество наших соотечественников выходят протестовать?
По всему миру прокатилась небывалая волна солидарности с Беларусью. Акции прошли в сотнях городов Земли, даже в таких экзотических местах, как Австралия, Бали, Кипр.
В основном, участники этих акций - выходцы из нашей страны, по тем или иным причинам оказавшиеся за границей. Почему такое большое количество наших соотечественников живут за пределами Беларуси и почему выходят протестовать?
Об этом – смотрите в новом видео на канале Непрофессионального журналиста.