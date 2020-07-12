«Ставленник Москвы здесь не пройдет» 4 12.07.2020, 10:57

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Фото: ТАСС

Городской депутат и глава штаба Навального рассказали о массовых протестах в Хабаровске.

11 июля в Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицы города вышло несколько десятков тысяч человек: акцию называют самой массовой в истории города. Несмотря на то, что она была несанкционированной, полиция митингу и шествию по центральным улицам города не препятствовала. Спецкор «Медузы» Андрей Перцев поговорил о причинах митинга, действиях полиции и перспективах дальневосточного протеста с депутатом хабаровской гордумы от ЛДПР Александром Каяном и главой хабаровского штаба Алексея Навального Алексеем Ворсиным.

Александр Каян: «Полицейские — это тоже жители Хабаровска, которые голосовали за Фургала»

— Как вы оцениваете численность участников митинга?

— В основном, говорят о примерно 20-30 тысячах участников, но людей реально невозможно посчитать, потому что толпа спускалась от площади Ленина к Комсомольской площади, а потом к площади Славы, которая была полностью забита людьми. Правда, очень сложно было посчитать, но больше 30 тысяч человек точно! Люди приходили, уходили, присоединялись, отсоединялись — с таким учетом можно насчитать 60 тысяч. Такую цифру я допускаю.

— Люди шли по проезжей части, как отнеслись к шествию автомобилисты, попавшие в пробки?

— На улице Карла Маркса шли дорожные работы — они приостановились, рабочие на своих грузовиках шествию сигналили. Надо отдать должное сотрудникам ДПС, которые сорганизовались резко и быстро, они как будто направляли людей по большому кругу. За счет этого несколько пересечений улиц были свободными, и машины могли проехать. Но две центральных улицы города были перекрыты, и никаких возмущений у водителей не было. Они поддерживали. Это то, что видел я.

— В Ненецком округе, жители которого протестовали против слияния с Архангельской областью, на многих автомобилях были наклейки с выражением позиции людей. Такое есть в Хабаровске?

— Наклеек становится все больше. Я, например, получил наклейку на Комсомольской площади и спросил у человека, который их раздавал — откуда он их взял? Он ответил, что потратил на печать свои лично заработанные 12 тысяч рублей. Почти в каждом районе Хабаровска можно видеть, как люди раздают наклейки для автомобилей. Они разные по виду, не из одной типографии. Шаблона общего нет!

— Каков, на ваш взгляд, главный посыл митинга?

— Люди, в первую очередь, отстаивали свой выбор — и кричали «Это наш выбор!». Я общался с участниками митинга: никто не верит, что рука правосудия настигла губернатора за преступления, которые он якобы мог совершить в 2004-2005 годах. Почти все жители города видят в этом политический подтекст и готовы свой выбор отстаивать.

Если брать ситуацию 2018 года, когда Сергея Фургала избрали, люди шли голосовать против [губернатора Вячеслава] Шпорта, это ни для кого не секрет. В 2019 году, когда победила ЛДПР, люди шли на участки защищать губернатора — на него лилось много грязи. Это тоже была защита выбора. Митинг — продолжение этой истории. В ходе акции не было никаких провокаций. У Белого дома один человек предложил сказать спасибо полиции. Она не вмешивалась — как мы видим, это бывает на митингах. И народ кричал — спасибо!

— Почему полиция вела себя спокойно и сдержанно?

— Это тоже жители Хабаровска, которые тоже голосовали за губернатора. Я общался со многими сотрудниками полиции, они признавались, что голосовали за Фургала. Хабаровск — город не такой уж и большой, у каждого человека можно найти общих знакомых. Это такие же хабаровчане, только при исполнении, они все прекрасно видят и понимают. Они грамотно все сделали, понимали, что в случае какой-то провокации со стороны сотрудников полиции, мог бы быть эффект разорвавшейся бомбы. По улице шли десятки тысяч людей, выступавших против политических репрессий. У многих, кстати, были опасения, что сюда пригонят сотрудников правоохранительных органов из других регионов России, которые не знают нас.

— Я видел информацию, что в Хабаровск уже приехали росгвардейцы из Ростова-на-Дону.

— Слухи разные ходят, подтвердить их невозможно — говорят и про Ростов, и про Новосибирск. Давайте назовем это опасениями.

— Вы наблюдаете за реакцией на митинг в провластных СМИ и телеграм-каналах?

— По идее, федеральная власть заинтересована в стабилизации ситуации, но в провластных каналах начинаются нелепые провокации: например, что было мало людей. Но все в Хабаровске понимают, что это не так. Пишут, что митинг организовали чуть ли не из правительства края, но это опять оскорбляет людей. К тому же, невозможно за два дня организовать акцию сверху, нет тут таких специалистов. Может, такие новости как-то сглаживают восприятие ситуации в Хабаровске в других регионах, но только усугубляют ситуацию в самом Хабаровском крае. Непонятно, зачем нагнетают обстановку. Наверное, просто не хватает мозгов разобраться.

— Протесты будут продолжаться или пойдут на спад?

— Люди готовы масштабно выходить каждую субботу, я спрашивал у участников митинга. Все идет своим чередом, люди не бросают работу, но мнение отстаивать готовы. Нас заметили по всей России, радует, что у нас все идет без крайностей, без бунтов, без провокаций.

Алексей Ворсин: «Пришли непонятные московские дяди из администрации президента и решили отобрать выбор»

— Как вы думаете, сколько человек пришло на митинг?

— Это тысячи, десятки тысяч человек. Даже хабаровская полиция признала, что участников было больше 10 тысяч. Здесь даже считать сложно, я ни разу не видел толпу целиком, было очень много народу.

— Хабаровск видел акцию таких масштабов?

— Я такого не помню. Деды, правда, рассказывают, что в 1991 году тысячи людей на площади тоже собирались, а я такого не видел.

— Какие лозунги звучали на митинге?

— Первые лозунги были с требованиями свободы Фургалу, люди кричали — «Это наш выбор». Уже в ходе шествия начали кричать «Позор Москве!», персонально против Путина тоже народ кричал. Идешь в толпе, кто-то рандомно заряжает кричалку, и все подхватывают — «Долой царя», «Путин — вор». Все это тоже было.

— Каков главный посыл митинга?

— Фургал — это выбор, который сделали хабаровчане, а потом пришли непонятные московские дяди из администрации президента и решили этот выбор отобрать. Люди выступили против этого.

— Из-за этих «непонятных дядей» и были антимосковские выкрики?

— Да. Например, хорошо восприняли предложение судить Фургала на территории Хабаровского края. Люди не верят суду, который пройдет в Москве.

— Как вела себя полиция?

— Полиция изначально обнесла Площадь Ленина забором — под предлогом, что здесь будет проводиться дезинфекция от коронавируса. То ли полицейские его убрали в итоге, то ли люди сами убрали. И ничего страшного не произошло — сначала народ вышел на площадь, потом пошел по проезжей части. Главное, что водители, которые из-за этого застряли, никакой агрессии не проявляли. Каждый второй водитель сигналил в поддержку, выходили из машин, аплодировали.

— Возможны ли новые акции протеста?

— Не готов судить, будут ли повторяться митинги. Но [протестное] настроение останется, и в электоральном плане это будет чувствоваться. Я не представляю, как «федералы» со своей повесткой на выборы в Госдуму будут приходить сюда — «Единая Россия», Путин… Их и так не любили. После выплеска, который сегодня произошел — люди увидели, что они не одни, что так думают тысячи. Это ключевая штука [на выборах в Госдуму] будет.

— Как хабаровчане отнесутся к тому, кого назначат вместо Сергея Фургала?

— Зависит от того, что будет делать этот человек. Кстати, наверняка желающих занять эту должность немного. Наверное, врио, кто бы он ни был, станет заявлять — это же не я посадил Фургала. Но как минимум к каждому назначенцу будет изначальное недоверие, любые промахи будут замечать. Год придется поработать исполняющим обязанности, а на выборах, в любом случае, будет плохо. Я не вижу никакой возможности, чтобы здесь победил ставленник Москвы. Придется сочинять какую-то хитрую схему, кого-то из местных притянуть. Не получится, как в некоторых регионах, прислать ФСБ-шника из центра. Такому кандидату здесь вообще ничего не светит.