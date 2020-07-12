Как «Саша 3%» бюджетникам по пять рублей в месяц платит 12.07.2020, 11:54

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Шокирующая история.

В редакцию телеграм-канала МКБ приходят все новые обращения от подписчиков со своими расчетниками:

«Зарплаты бюджетников и их рост по версии трехпроцентного - это наша боль. Мой июнь был ужасен. Сначала с ковидом попала в больницу моя мама, 9 июня симптомы появились у меня, с 10-ого ушла на больничный.

Работа выставила в табеле мне на 21 день вперед "больничный", потому как были уверены, что меня положат в больницу.

Но 22 июня я вышла, а 2 июля получила зарплату 5.96 руб. Да, это не ошибка, точка стоит там, где надо.

Бухгалтерия не пересчитала мой больничный (это отдельная боль, ибо санстанция решила в контакты не ставить, раз я и так уже болею), равно как и рабочие дни 22-25.06 и 29-30.06.

Можно сказать, что это частный случай, исправят. Да, исправят. Но я в этом месяце наелась и отношения медицины, и управления образования. По горло сыта. Обидно и то, что законный отпуск сейчас я тоже выбивала слезами, а вместо перерасчета получила лису на воротник. Простите, что все это пишу вам, просто как же меня это все достало…»