Житель Бобруйска: Чем больше шума от нас, тем больше проблем для таракана
- 12.07.2020, 12:28
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У белорусов есть прекрасный шанс.
Читатель телеграм-канала «Баста!» из Бобруйска рассказал о Флешмобе солидарности.
«Сегодня я обязательно дам жару у себя на балконе! - пишет он. - Старший сын приехал от моих родителей и они ему на успешное окончание школы подарили бас-гитару. Я по правде то играть не умею вообще, мой инструмент это ложка и сковорода, но я не могу упустить такой прекрасный шанс!
Искренне считаю, что чем больше шухера от нас, то тем больше проблем для таракана, в последнем случае он же из угла в угол в панике перебегает. Мы молодцы, нас много и мы все сдюжим!».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!