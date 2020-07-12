Житель Бобруйска: Чем больше шума от нас, тем больше проблем для таракана 12.07.2020, 12:28

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У белорусов есть прекрасный шанс.

Читатель телеграм-канала «Баста!» из Бобруйска рассказал о Флешмобе солидарности.

«Сегодня я обязательно дам жару у себя на балконе! - пишет он. - Старший сын приехал от моих родителей и они ему на успешное окончание школы подарили бас-гитару. Я по правде то играть не умею вообще, мой инструмент это ложка и сковорода, но я не могу упустить такой прекрасный шанс!

Искренне считаю, что чем больше шухера от нас, то тем больше проблем для таракана, в последнем случае он же из угла в угол в панике перебегает. Мы молодцы, нас много и мы все сдюжим!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!