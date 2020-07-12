Белград Поднебесной: как Китай у Путина Сербию отобрал 12.07.2020, 13:07

2,132

Лидеры двух стран заключили взаимовыгодный союз, оставив Кремль на обочине.

Вук Велебит, сербский аналитик, специализирующийся на отношениях между Россией, Западными Балканами и Западом, в своей колонке для BalkanInsight указал на то, как Пекин с согласия Белграда ослабил влияние России на Сербию, пишет dsnews.ua.

Эпидемия коронавируса могла распространиться из Китая из-за безответственности его политических элит и сокрытия ими всех данных, однако кризис в сфере здравоохранения не помешал зарождению новой "железной" дружбы между Китаем и Сербией.

Белград был одним из первых в Европе, кто получил помощь Китая и с которым тот поделился своим опытом в борьбе с пандемией. И это сотрудничество продолжает углубляться.

И так как сербские власти контролируют все центральные телеканалы и все ежедневные газеты, кроме Danas, они с легкостью создают новые нарративы и манипулируют информацией.

Практически за одну ночь Китай превратился в лучшего друга Сербии и его презентовали в роли спасителя во время кризиса, вызванного пандемией.

Хотя Европейский Союз возможно, направил гораздо больше помощи, чем Китай.

Мы говорим "возможно", потому что информация о помощи, которую Сербия получила от Китая, держится в секрете, и поэтому граждане Сербии никогда не узнают правду: сколько было оборудования, которое Сербия купила и которое, как утверждалось, предоставлено в качестве помощи.

В этой ситуации интересы президентов Сербии и Китая совпадают. Сербский лидер Александар Вучич показал общественности, что у Сербии есть друг из числа крупнейших мировых держав, который укрепляет свои позиции в мире; в то время как председатель Китая улучшил репутацию и имидж КНР, выступая в роли гуманитарного спасителя, а не страны, являющейся местом происхождения вируса.

Что особенно интересно в этой ситуации, когда речь заходит об отношении Сербии к крупным государствам, и в особенности к тем, кто ее поддерживает, так это то, что о России как о лучшем друге сербов забыли.

Вучич понял, что Запад относится к Китаю гораздо серьезнее, чем к России, поэтому стратегически для него это может быть верным решением, если он планирует усилить свои позиции на международном уровне.

Сербские таблоиды и государственные чиновники когда-то возносили Россию до небес, и сегодня они точно так же относятся к Китаю, который заменил Россию в этой роли.

Потенциальной причиной такого отношения является поддержка Китаем Сербии в вопросе Косово, но между Сербией и Китаем существует гораздо более ощутимое, материальное сотрудничество, чем когда-либо с Россией.

И хотя объемы китайских инвестиций в Сербию растут, растут и суммы займов с очень невыгодными условиями, которые у Китая взяла Сербия и которые ей придется возвращать. В краткосрочной перспективе это уже не проблема правящей элиты, но станет таковой, когда наступит срок погашения кредита.

За последние несколько месяцев Китай стал наиболее заметной страной во внешней политике Сербии. С экономической точки зрения, для Вучича выгодно продвигать дружбу с Китаем, потому что он может позиционировать себя в качестве человека, который обеспечил приток китайского капитала в Сербию.

Также произошли изменения и во внешней политике Сербии: правящие элиты больше не колеблются в вопросе поддержки Китая по таким деликатным вопросам, как отношения Пекина с Гонконгом.

Президент Сербии пошел даже дальше и направил письмо в поддержку действий Китая по защите его суверенитета и безопасности. Хотя для Китая такая поддержка особого значения не имеет, она все же ему полезна, поскольку позволяет выглядеть сверхдержавой.

Если разобраться, почему Китай крайне заинтересован оказывать столь непропорциональное, в сравнении с остальной Европой, внимание к Сербии, то ответом будет то, что Сербия для Китая является окном в эту самую остальную Европу.

Будучи страной-кандидатом на вступление в ЕС, Сербия оказалась в уникальном положении, поскольку к ней в отличие от государств-членов, не применяются определенные правила, и при этом у нее есть доступ к европейскому рынку. Положение Сербии позволяет Китаю изучить и понять, как далеко он может проникнуть на европейские рынки.

И несмотря на то, что присутствие Китая в экономике Сербии благодаря государственным СМИ хорошо заметно, большинство граждан все еще поддерживают западную модель.

Потому Китаю пока еще сложно оказывать культурное влияние или действовать с позиции "мягкой силы". Однако в настоящее время в Белграде строится крупнейший в этой части Европы китайский культурный центр, что является подтверждением его стремления видеть Сербию в качестве плацдарма для Европы. В настоящее время подходы Китая и его открытость по отношению к Сербии устраивают правящую партию Сербии, но в будущем она дорого заплатит за политику "нескольких стульев".

Помощь, оказанная Китаем: новые инфраструктурные проекты и фабрики в Сербии - были частью предвыборной кампании Вучича на недавних парламентских выборах. В июне даже было несколько дней, когда сербы попросту не могли не узнать из новостей о том, как чиновники и китайский посол посещают некоторые инфраструктурные проекты или заводы.

И если иностранные инвестиции являются главным элементом политики Вучича по поддержанию экономической и социальной стабильности, то Китай, безусловно, занимает здесь одно из первых мест. Обращение Вучича к иностранным инвесторам вполне может звучать так: "Если вы хотите освещения в сербских СМИ, лучше всего инвестировать перед выборами".

Последние 20 лет Европейский Союз и западные страны были крупнейшими иностранными донорами и инвесторами в Сербии, но гражданам Сербии никогда об этом не рассказывали и не приводили реальные данные об объемах такой помощи.

Вместо этого власти всегда называли Россию лучшим другом Сербии, а граждане в ходе соцопросов Россию - крупнейшим донором.

Ситуация изменилась во время эпидемии, поэтому сегодня граждане Сербии считают, что крупнейшим донором и инвестором страны является Китай. По данным Института европейских дел, сегодня крупнейшим донором Китай считают 40% сербов, за ним следуют ЕС - 17,6% и Россия - 14,6%.

Эти данные подтверждают то, что именно правительство имеет огромное влияние и несет ответственность за формирование общественного мнения и отношения граждан. Ни одно сербское правительство даже не пыталось создать положительный образ Запада, который вообще-то и является крупнейшим донором и инвестором.

В недавнем интервью "Радио Свобода" президент Сербии сказал, что главным донором и инвестором Сербии является ЕС, несмотря на то, что накануне поступила помощь из Китая. Однако президент никогда не скажет этого в эфире центрального телеканала.

Напротив в Сербии Запад выставляют как нечто негативное - силу, которая отнимает у нее Косово и тормозит развитие Сербии, в то время как Россия и Китай всегда выступают в роли защитников Белграда и его интересов.