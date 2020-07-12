Витаутас Ландсбергис: Главный вопрос — сопротивление БелАЭС 1 12.07.2020, 13:11

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Витаутас Ландсбергис

Первый глава независимой Литвы призвал к решительным действиям.

Первый глава независимой Литвы профессор Витаутас Ландсбергис считает, что на сегодняшний день слишком мало делается для того, чтобы остановить запуск БелАЭС в Островце, сообщает delfi.lt:

— Неужели мы сейчас не находимся в режиме ЧП, когда уран загружают? Когда заработает, тогда начнем что-то делать. Мы должны настроиться на активные действия и не обращать внимание на слова, будто мы намеренно пугаем, хотим победить на выборах и т.д.

Главный вопрос — оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? На него не ответили. Имитируется сопротивление на словах, действий практически нет, — заявил Ландсбергис.