ВВС: Как правильно выбрать маску от COVID-19 и как ее носить
- 12.07.2020, 13:23
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Небольшое видео, которое поможет сохранить жизнь.
Для многих вопрос ношения медицинской маски перестал быть дискуссионным. Во многих странах сейчас нельзя выйти на улицу без маски.
В то же время Всемирная организация здравоохранения продолжает настаивать на том, что одноразовые маски должны носить только медработники и заразившиеся коронавирусом.
Какие виды масок существуют и как лучше всего ими пользоваться - смотрите в видео ВВС.