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Японские ученые открыли способ, как добыть супералмазы

  • 12.07.2020, 13:58
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Японские ученые открыли способ, как добыть супералмазы

Новый драгоценный камень назвали «пентадиамент».

Ученые из Университета Цукуба в Японии разработали метод, позволяющий «переставлять» атомы углерода в алмазе – таким образом, получилась структура еще более жесткая, чем раньше, сообщает hi-tech.news.

Новый метод, используемый учеными, позволяет создавать более твердые алмазы, которые в конечном итоге могут быть использованы в промышленности – в этом случае обычные методы предполагают использование синтетических алмазов, например, для резки материалов.

Для создания более твердых алмазов ученые использовали компьютерные вычисления и моделирование, позволяющее переставлять атомы углерода.

Пентадиамент (потому что так было названо новое творение) не только тверже обычного, но и плотность его значительно меньше. В этом случае его можно сравнить с графитом.

Японские ученые с оптимизмом смотрят в будущее на дальнейшие модификации, связанные с проектированием материалов.


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