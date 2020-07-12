Эксперт рассказал, что будет с белорусским рублем на следующей неделе 12.07.2020, 14:39

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Прогноз динамики курса по отношению к основным валютам.

Прогноз курса рубля на неделю 13-17 июля рассматривает в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Возможна коррекция курса доллара на БВФБ, то есть его снижение на 0,5-1%, так же, как и курсов других валют. В понедельник 13 июля курс доллара может опуститься на доли процента.

Как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе немного вырос – на 0,4%, и достиг 10 июля 2,43 рубля за доллар. При этом максимального значения курс достигал 7 июля, после чего начал снижаться.

Аналогичный курс евро поднялся за неделю в немного большей степени – на 0,5%, и составил 10 июля 2,7435 рубля за евро.

Курс российского рубля при этом не вырос, а снизился на 0,7% – до 3,4118 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля в начале прошедшей недели росла, но в четверг и пятницу резко снизилась, и по итогам недели сократилась на 0,2%. А среднедневной объем торгов валютами на БВФБ уменьшился до 72,8 млн. рублей с 94,8 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Судя по двум последним дням прошедшей недели, на БВФБ, возможно, произошла смена тенденции изменения стоимости валютной корзины. В этом нет ничего удивительного, ведь правительство и Нацбанк проводят довольно жесткую денежную политику, хотя и начали смягчать ее.

Помощь экономике за счет бюджета правительством оказывается, но она сравнительно невелика. Так, премьер-министр Беларуси Роман Головченко входе визита на Борисовский завод автотракторного электрооборудования сообщил, что белорусские субъекты хозяйствования получили преференции и налоговые льготы в рамках указа №143 «О поддержке экономики» всего на 23 млн. рублей. Правда, помощь оказывается и в рамках указа №178, а также за счет увеличения закупок белорусской техники за счет бюджета. Возможно, именно последние расходы бюджета привели к ослаблению рубля в начале июля. Впрочем, не исключено, что повышенный спрос на валюту тогда был вызван конвертацией дивидендов, полученных иностранными акционерами белорусских ОАО, что происходило и в России.

Судя по отчетности Нацбанка, в июне он продавал валюту на БВФБ, удерживая курс белорусского рубля от снижения, но объемы продажи были незначительными. Международные резервные активы Беларуси за прошедшей месяц увеличились на 916,4 млн. долларов, хотя были размещены еврооблигации на 1,25 млрд. долларов. Кроме того, и стоимость золота, входящего в состав резервов, увеличилась на 62 млн. долларов. При этом Нацбанк и Минфин затратили на обслуживание долга в июне 287 млн. долларов. Судя по этим данным, валютные интервенции Нацбанка на БВФБ были невелики и составляли всего несколько десятков миллионов долларов.

Как бы то ни было, величина золотовалютных резервов на 1 июля составила 8,796 млрд. долларов. Это довольно значительная величина, что указывает на возможность Нацбанка предотвратить девальвацию рубля в случае возникновения подобной необходимости.

В ближайшие дни белорусский рубль такой необходимости явно не возникнет, более того, рубль может продолжить укрепление, если опять не произойдет чего-либо неожиданного. Приближается дата завершения налоговых платежей за июнь, и, хотя это произойдет в конце второй декады июля, некоторые экспортеры могут начать продавать валюту, чтобы воспользоваться ее высоким курсом. В связи с этим на текущей неделе можно ожидать снижения стоимости валютной корзины на 0,5-1%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Динамика курса европейской валюты на БВФБ на прошедшей неделе была похожей на динамику курса доллара, только колебания были значительнее. Это было вызвано тем, что в начале недели курс евро на рынке форекс по отношению к доллару рос, а в пятницу 10 июля резко снизился. Максимального уровня курс евро достигал 9 июля – 1,1371 доллара, но 10 июля он оказался чуть меньше 1,13 доллара.

Укрепление евро на форекс в начале недели было вызвано ростом оптимизма инвесторов, вызванном, в частности, информацией о положительных тенденциях в китайской экономике. Однако затем настроения начали портится. Верховный суд США обязал президента Дональда Трампа передать свою налоговую декларацию прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу. Количество новых случаев заболеваемости коронавирусом в США достигло 60 тыс. в день, более того, в ряде стран, в том числе в Японии и Канаде произошли локальные вспышки заболеваемости.

В связи с опасениями насчет углубления пандемии и негативного влияния этого процесса на мировую экономику вырос спрос на защитные активы, что и привело к укреплению доллара в конце прошедшей недели, курс евро устремился к уровню 1,12 доллара. Однако в пятницу 10 июля курс евро снова поднялся, что было вызвано появлением неожиданно хороших данных о восстановлении промышленного производства во Франции.

На текущей неделе состоится заседание Европейского Центробанка, на котором могут быть приняты решения о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Возможны и новые шаги по созданию общеевропейского фонда по восстановлению экономики. Правда, президент Европейского совета Мишель в пятницу предложил сократить его, уступая требованиям северных европейских стран.

Но, как считают многие эксперты, возможность создания фонда уже учтена в курсе евро, поэтому он не получит новые стимулы для роста. То есть, вероятны колебания курса в интервале 1,12-1,135 доллара при нулевом изменении по итогам недели.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

На прошедшей неделе стала ясной причина несколько странного ослабления российского рубля в начале июля на фоне растущих цен на нефть на мировом рынке. Оказалось, что это Роснефть выплатила дивиденды, и часть ее акционеров конвертировала их в валюту. После завершения этого процесса, прекратился и рост курса доллара на Московской бирже, на время превысивший уровень 72 рубля за доллар.

Однако снижение доллара остановилось на уровне около 71 рубля. Факторов, которые могли бы привести к укреплению рубля не видно.

Во-первых, Банк России, по-видимому, в текущем году всего лишь раз снизит свою ключевую ставку, после чего может начаться ее подъем. Это уже привело к снижению спроса со стороны нерезидентов на ОФЗ с фиксированной доходностью.

Во-вторых, российский центробанк сокращает продажу валюты с 8 июля по 6 августа примерно в 2 раза – до 125,6 млрд. рублей.

В-третьих, российские компании продолжают выплату дивидендов, что будет приводить к их конвертации в валюту. В связи с этим курс рубля может снова оказаться под давлением, особенно в начале августа, так как в это время дивиденды должны выплатить Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ. Объем дополнительного спроса на валюту, как прогнозирует аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин, может составить в тот период 3,5 млрд. долларов.

В-четвертых, нефть вполне может подешеветь, так как Китай может сократить объемы ее покупки. Он приобретал ее после обвала цен, и в настоящее время, как сообщили в Oilchem China, емкости хранилищ в материковой части КНР задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела. Более того, 10 июля Ливия сообщила о возобновлении поставок нефти, что привело к обвалу цен.

В-пятых, в США продолжается обсуждение новых санкций в отношении России. А, в-шестых, российские импортеры увеличивают закупки товаров в связи с оживлением внутреннего рынка.

Учитывая все эти факторы, можно прогнозировать возобновление ослабления рубля. В то же время, какого-либо конкретного повода для роста курса доллара сейчас пока не видно, а продажа валюты экспортерами для уплаты дивидендов может временно даже поддержать рубль. Поэтому на текущей неделе можно ожидать колебаний курса доллара возле уровня 71 рубль за доллар, то есть отклонения от этого значения на доли процента в ту или иную сторону.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Таким образом, на текущей неделе ожидается в среднем стабильная ситуация на зарубежных рынках на фоне снижения стоимости валютной корзины на белорусской бирже. Это значит, что возможно снижение курсов всех валют на БВФБ, включая курс доллара, на 0,5-1%.

Прогноз на понедельник 13 июля

В пятницу 10 июля курс евро на рынке форекс во второй половине дня практически не изменился и составил 1,1299 доллара за евро.

На Московской бирже курс доллара при этом снизился примерно на 0,7% – до 70,7275 российского рубля за доллар.

Судя по этим изменениям, можно предположить, что на открытии торгов на БВФБ 13 июля курс доллара уменьшиться на доли процента.