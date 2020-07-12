«Да будь проклят и Лукашенко, и все его балы-дворцы-базары» 14 12.07.2020, 14:46

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Крик души медсестры из Витебска.

Эмоциональное письмо читательницы опубликовал телеграм-канал "Баста!":

"Я медсестра, работаю в Витебске, в поликлинике, - пишет читательница. - Сегодня с утра к нам пришла женщина из профсоюза, и открытым текстом сказала, что мы должны купить по три билета на Славянский базар, а если не купим, то не будет ни премий, ни доплат за "ковиды", ни отгулов. Цена одного билета 60 рублей.

Говорит, нельзя, чтобы в этом году пустые трибуны были, про ответственность что-то задвигала, про то, как о нас власти заботятся. У нас от такой наглости дыхание перехватило.

Послали ее подальше. У меня двое детей, их нужно кормить и у них есть другие потребности. Что я им скажу? Не надо дочка тебе туфли, вот тебе билет на Славянский базар?

Да будь оно все проклято - и Лукашенко, и все его дворцы-базары и прочая показуха. Достал нас, сил нет, выжимает последние соки уже".