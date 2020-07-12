СМИ: ОПЕК+ готовит пересмотр сделки по нефти 2 12.07.2020, 14:49

1,940

Увеличить добычу в августе предложила Саудовская Аравия.

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal (перевод - РБК).

Источники в альянсе сообщили газете, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По словам собеседников WSJ, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн барр. в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барр. в сутки.

Как заявил источник издания, знакомый с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы «самоубийством» для ОПЕК.

Bloomberg также пишет, что на заседании 15 июля участники обсудят, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо смягчить принятые ограничения до 7,7 млн барр. Так как восстановление спроса набирает обороты, они склоняются к последнему варианту, заявили агентству представители ряда делегаций, которые попросили не называть их имен.

По словам двух собеседников агентства, крупные российские нефтекомпании готовы нарастить добычу в августе, если со стороны Минэнерго не поступит других указаний.

В начале июля глава ведомства Александр Новак заявил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет, дальнейшие действия будут зависеть от итогов анализа выполнения соглашения и ситуации на рынке.

Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля. Соглашение вступило в силу с 1 мая, оно предполагало, что в мае-июне участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки. Но в начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность до конца июля.

В то же время страны, которые не смогли в полном объеме выполнить условия соглашения, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября. В их числе оказались Ангола и Нигерия. Как писала WSJ, Саудовская Аравия потребовала у властей этих стран озвучить четкий план по сокращению добычи нефти, а в случае отказа компенсировать квоты пригрозила начать ценовую войну на рынке. Позже Reuters сообщил, что Ангола согласилась полностью соблюдать условия договоренностей ОПЕК+.