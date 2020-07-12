Путинизм обречен 1 Даниил Константинов, kasparov.ru

12.07.2020, 16:35

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Oднажды такие настроения, как в Хабаровске, станут доминирующими.

Глядя на массовые выступления в Хабаровске, я понимаю, что путинизм все-таки обречён. Просто однажды такие настроения, как сегодня в Хабаровске, станут доминирующими. И в регионах, которые от обычных требований справедливости перейдут к требования региональной, а то и государственной независимости, и в центре, где путинский режим и так не сильно жалуют.

В итоге в той или иной степени может повториться ситуация конца 80-х годов с одновременными выступлениями в регионах и в центре. Противопоставить этому путинизм не может ничего, кроме скрепоносного победобесия, которое уже мало кого возбуждает, а через несколько лет будет только раздражать людей.

Стареющая хунта (ВВП и его окружение) будет не в силах адекватно реагировать на происходящее, все больше применяя все менее легитимное насилие против собственного народа. А силовики будут применять это насилие все менее охотно, наблюдая за меняющимися настроeниями в обществе и ростом числа протестующих.

В конце концов правящей хунте придётся либо уйти самой под все возрастающим давлением общества, либо может случиться "вариант Чаушеску". Представьте себе гигантский митинг в поддержку Путина ("путинг") где-нибудь на Поклонной горе, на который приходит больше противников режима, чем его сторонников. И все это на фоне гудящей, вышедший из под контроля страны. Скорее всего, это приведёт к резкому падению режима с самыми печальным последствиями для его руководителей.

Печально то, что падение режима при таком сценарии (бунт регионов с выведением на первый план требований самостоятельности с одновременным ростом протестов в центре) может привести к развалу страны.

Даниил Константинов, kasparov.ru