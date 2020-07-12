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Выборы в Польше: во втором туре зафиксировали большую явку

  • 12.07.2020, 17:13
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Выборы в Польше: во втором туре зафиксировали большую явку

Среди городов лидирует Варшава, где к 12 часам проголосовало около 29% избирателей.

Как сообщила «Польскому радио» Государственная избирательная комиссия (PKW), по состоянию на полдень явка избирателей во втором туре президентских выборов в Польше составила почти 25 процентов. Это примерно на восемь десятых процента больше, чем в первом туре голосования 28 июня.

Самая высокая явка, превышающая 26 процентов, зафиксирована в Мазовецком, Малопольском и Полясском воеводствах. Среди городов лидирует Варшава, где к 12 часам проголосовало около 29 процентов избирателей.

Во втором туре нынешних президентских выборов баллотируются действующий президент Польши, поддерживаемый правящей коалицией правых партий во главе с «Правом и справедливостью» Анджей Дуда и заместитель председателя сильнейшей оппозиционной партии «Гражданской платформы», мэр Варшавы, Рафал Тшасковский.

Из-за эпидемии коронавируса голосование на избирательных участках проходит при соблюдении повышенных санитарных мер, в частности, социального дистанцирования, а также по почте.

Предварительные результаты голосования по выбору президента Польши по данным экзит-пулов будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков в 21 час.


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