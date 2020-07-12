«Нас - 97% и только вместе можно победить» 12.07.2020, 17:32

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Фото: «Наша Ніва»

Время выбрало нас.

В Беларуси продолжается избирательная кампания. Своими мыслями о выборах в стране с gs.by поделился общественный активист, организатор первичной ячейки Свободного профсоюза Беларуси на Слонимской КПФ Виталий Ешану:

- Уверенность в своей безнаказанности плохо закончится для власти. Но, похоже, об этом они даже не задумываются. Многолетняя привычка вседозволенности сказывается.

Несколько неожиданной для меня лично стала активность людей, бывших ранее электоратом нынешнего руководителя власти. Как горячо они его хвалили, так теперь энергично клянут, не выбирая выражений, аудитории и рамок приличия.

Отмечу, что претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико — в прошлом успешный руководитель большой структуры, а не слабенького совхоза. Говорит про будущее, а не как гнили в окопах и сидели в землянках, ходили в лаптях и без штанов. Предлагает вернуть закон, чтобы недостойных больше двух сроков не терпеть.

Народ хочет сменить власть самым мирным путём — через законные выборы. Реакцию власти на это вы видите сами. Маразм от трусости потерять вседозволенность зашкаливает.

Нас - 97%. Противостоять режиму можно только солидарностью людей. Первым шагом должен быть выход из официального профсоюза и вступление в независимые. Так было во многих странах с авторитарными режимами.

Независимые профсоюзы на предприятиях — это не помощники администрации в давлении на рабочих, а мощный кулак перед носом в случае нарушения прав и свобод рабочего человека. И именно с создания независимых профсоюзов идёт начало успешной борьбы рабочих во всём мире. История приводит много примеров, когда на пути беззакония успешно вставали именно профсоюзы рабочих. Только вместе можно победить. Пример тому — наш сосед Польша и её профсоюз «Солидарность», который отправил в отставку режим посильнее нашего.

Хочу сказать, что мы победим тогда, когда все будем вместе, рядом со мной, тобой, женой, братом, сестрой, другом, соседом. Все 97% — в Минске, Гродно, Слониме, Зельве, Жировичах — везде, по всей Беларуси. В советское время часто показывали фильм «Время выбрало нас». Там звучала песня со словами: «…Там, где ты стоишь — там и поле Куликово!..»

Время выбрало нас.