Месси установил очередной уникальный футбольный рекорд 12.07.2020, 18:03

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Аргентинец продолжает отмечаться результативными действиями.

Вчера, 11 июля, футболист "Барселоны" Лионель Месси в матче 36-го тура Ла Лиги против "Вальядолида" оформил ассист на Видаля, который стал 20-м в сезоне 2019/20, сообщает zn.ua со ссылкой на Squawka Football.

Это результативное действие Месси позволило ему покорить очередное уникальное футбольное достижение. Нападающий "блаугранас" стал первым игроком в истории Примеры, сумевшим оформить 20 и более голов, а также 20 и более ассистов в течение одного сезона. В настоящее время в активе Месси 22 забитых мяча и 20 результативных передач (31 поединок)

В XXI веке только форвард лондонского "Арсенала" Тьерри Анри сумел установить такой рекорд, забив 24 гола и оформив 20 ассистов в сезоне 2002/2003.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.