«Скоро придем, Саша, спросим за все» 5 12.07.2020, 18:13

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Фото: «Наша Ніва»

Сотрудник «Анланта» обратился к Лукашенко.

"Саша на "Атланте" был в пятницу, - пишет телеграм-каналу "Баста" сотрудник предприятия. - Недавно назначенный новый директор Соколовский решил перестраховаться. Обычных рабочих к телу не допустили. Только идеологи, начальники, и привезенная непонятно откуда "массовка".

А вопросов у нас накопилось ой как много. Последние – по чьей вине от коронавируса умерли несколько работников, почему о вспышке заражения на "Атланте" стало известно только после того, как информация появилась в телеграм-каналах, кто в ответе за невыполненные обещания по зарплатам и премиям, почему такие проблемы со сбытом?

Специально подобранные "кивалы", конечно, об этом не спросили. Вообще, такое ощущение, что Сашу просто окружение специально в неведении держит – и насчет уровня поддержки, и насчет претензий от рабочих не только "Атланта". Знают, что ответов у него нет.

Отвечать на вопросы все-равно придется. Не на заводе, так на Площади. Скоро придем, Саша, спросим за все. Всей страной".