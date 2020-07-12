закрыть
12 июля 2020, воскресенье, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Скоро придем, Саша, спросим за все»

5
  • 12.07.2020, 18:13
  • 5,768
«Скоро придем, Саша, спросим за все»
Фото: «Наша Ніва»

Сотрудник «Анланта» обратился к Лукашенко.

"Саша на "Атланте" был в пятницу, - пишет телеграм-каналу "Баста" сотрудник предприятия. - Недавно назначенный новый директор Соколовский решил перестраховаться. Обычных рабочих к телу не допустили. Только идеологи, начальники, и привезенная непонятно откуда "массовка".

А вопросов у нас накопилось ой как много. Последние – по чьей вине от коронавируса умерли несколько работников, почему о вспышке заражения на "Атланте" стало известно только после того, как информация появилась в телеграм-каналах, кто в ответе за невыполненные обещания по зарплатам и премиям, почему такие проблемы со сбытом?

Специально подобранные "кивалы", конечно, об этом не спросили. Вообще, такое ощущение, что Сашу просто окружение специально в неведении держит – и насчет уровня поддержки, и насчет претензий от рабочих не только "Атланта". Знают, что ответов у него нет.

Отвечать на вопросы все-равно придется. Не на заводе, так на Площади. Скоро придем, Саша, спросим за все. Всей страной".


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин