Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку 1 12.07.2020, 18:22

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Введение санкций против Москвы стало бы первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, пишет dw.com.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года".

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".