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Кто, если не ты?

  • 12.07.2020, 18:30
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Кто, если не ты?

20-ый день Флешмоба солидарности.

Белорусы в разных уголках страны с 23 июня участвуют во Флешмобе солидарности. География протеста с каждым днем расширяется.

Сегодня в 19:00 граждане нашей страны в 20-ый раз подряд распахнут свои окна и пошумят как следует. Открываем окна квартир, вывешиваем национальные флаги, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем громко музыку.

Стоит отметить, что акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.


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