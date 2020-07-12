Борцы с заводом АКБ - властям: Что за клоунаду вы устраиваете? 12.07.2020, 18:35

Фото: tut.by

Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте массово бойкотировали встречу с чиновниками.

12 июля противники аккумуляторного завода массово проигнорировали встречу с «депутатами» по подготовке местного «референдума» о судьбе проблемного предприятия, пишет tut.by.

Около 12.00 активисты пришли на площадь Ленина, где два с половиной года они кормят голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. Там милиционеры просили покинуть площадь и пройти в актовый зал Брестского горисполкома, где в 12.30 должна была пройти очередная встреча по «аккумуляторному референдуму».

В итоге несколько десятков противников завода ушли с площади и собрались на площадке возле горисполкома. В актовый зал зашли только лидеры протеста Дмитрий Бекалюк, Владимир Мороз и несколько активистов.

Нынешняя встреча с «аккумуляторщиками» третья по счету. 28 июня они встречались с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. В прошлое воскресенье обсудили те же вопросы уже с руководством Брестского райисполкома. На этот раз активистов ждали председатели брестского городского, районного, областного «советов депутатов» и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Калиновский.

— Где предыдущие [чиновники], с которыми мы беседовали в прошлый раз? Что за клоунаду вы устраиваете? — возмутился в зале один из активистов.

— Когда мы инициировали референдум, он был проведен? — спросил другой. — Тогда 1000 причин нашли, что нельзя референдум проводить. А сейчас что?! Сработал какой-то новый закон? Референдум будет? Что мы сейчас решаем?

В итоге активисты покинули зал. Участвовать во встрече они отказались, так как на ней не было никого из руководства города и района, пояснил Дмитрий Бекалюк.

— В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто был, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности о необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода. После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу, — сообщил Бекалюк.

Активисты, которые отказались участвовать во встрече, прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», а затем разошлись.