До начала Флешмоба солидарности осталось 15 минут 12.07.2020, 18:45

Кто, если не ты?

До начала Флешмоба солидарности осталось 10 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты.

Скоро начнем!

Сегодня в 19.00 мы в снова, в 20-ый раз, все вместе выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это ровно 2 минуты.

Напомните о Флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.