Какой будет погода в понедельник 12.07.2020, 19:33

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Прогноз синоптиков.

По востоку страны 13 июля пройдут дожди, воздух прогреется до 21 градуса, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по востоку временами ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман.

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-21 градуса.