«Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа!»1
- 12.07.2020, 19:42
- 2,553
«Таракану» уже не по себе.
Телаграм-каналу «Баста» написал участник Флешмоба солидарности:
- Ребята, спасибо вам огромное, за то, что разбудили. Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа! И народ проснулся, хоть пока не весь, но еще не вечер. Таракану уже не по себе, а через месяц придётся ему утекать куда-нибудь, а то ведь точно тапком прихлопнут, под такой-то шумок!
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.