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«Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа!»

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  • 12.07.2020, 19:42
  • 2,553
«Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа!»

«Таракану» уже не по себе.

Телаграм-каналу «Баста» написал участник Флешмоба солидарности:

- Ребята, спасибо вам огромное, за то, что разбудили. Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа! И народ проснулся, хоть пока не весь, но еще не вечер. Таракану уже не по себе, а через месяц придётся ему утекать куда-нибудь, а то ведь точно тапком прихлопнут, под такой-то шумок!

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