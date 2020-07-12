«Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа!» 1 12.07.2020, 19:42

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«Таракану» уже не по себе.

Телаграм-каналу «Баста» написал участник Флешмоба солидарности:

- Ребята, спасибо вам огромное, за то, что разбудили. Этот Флешмоб - настоящий будильник для народа! И народ проснулся, хоть пока не весь, но еще не вечер. Таракану уже не по себе, а через месяц придётся ему утекать куда-нибудь, а то ведь точно тапком прихлопнут, под такой-то шумок!

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