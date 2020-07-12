В России в реку вытекло около 45 тонн авиационного топлива 5 12.07.2020, 20:16

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Иллюстрационное фото

При перекачке топлива произошла разгерметизация трубопровода.

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» сообщила об утечке примерно 45 тонн авиационного топлива из ее трубопровода в Арктике, передает «Голос Америки».

При перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода. По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива.

Поселок Тухард, где произошла утечка, расположен в 70 километрах от порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.

В компании сообщили, что проводят внутреннее расследование и приостановили перекачку топлива.