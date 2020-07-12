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Участник Флешмоба солидарности из Гомеля: Всей площадкой поем «Стены рухнут»

  • 12.07.2020, 20:20
  • 1,632
Участник Флешмоба солидарности из Гомеля: Всей площадкой поем «Стены рухнут»
Иллюстрационное фото

Рассказывайте о Флешмобе друзьям, родственникам, коллегам.

Телеграм-канал «Баста» получил письмо от читателя из Гомеля:

- У меня под окном детская площадка, на которой очень много детишек из нашего дома. Дом П-образный, и площадка на внутреннем дворе. Я с самого начала участвую во Флешмобе солидарности.

Включаю «Стены рухнут», сначала был один, дети за неделю песню выучили и по вечерам всей площадкой подпевали.

Теперь, посмотрев на своих детей и набравшись смелости, уже и их родители из окон музыку включают или просто аплодируют.

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