Четыре увлекательных фильма для просмотра вечером 1 12.07.2020, 20:33

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Все они — короткометражные.

Выбрать фильм бывает непросто: всегда есть риск, что за интересным трейлером скрывается скучная история, на которую совсем не хочется тратить два часа своей жизни. Для тех, кто не настроен рисковать, apostrophe.ua собрал список короткометражных фильмов, которые увлекут вас с головой.

Человек-улыбка (2013)

Жанр: трагикомедия

После автомобильной аварии герою Уиллема Дефо приходится жить с жутковатой гримасой: из-за повреждения нерва даже самые печальные события не могут заставить улыбку сойти с его лица. Жизнь мужчины превращается в дурной сон, пока однажды он не встречает девушку, которую, похоже, очень обижает его веселье.

Стрелок (2012)

Жанр: комедия

В традиции классических вестернов закадровый голос расскажет вам историю одинокого Стрелка, который заходит в салун опрокинуть стаканчик спиртного. Там его ждет опасность - братья Хендерсоны, которые жаждут награды за его голову. Вот незадача, все в салуне, включая братьев, могут слышать голос рассказчика…

CTRL Z (2017)

Жанр: комедия, научная фантастика

Безнадежный романтик Эд изобретает устройство, которое дает ему бесконечное количество попыток произвести впечатление на девушку мечты. Он облажался 4795 раз, но все еще не теряет надежды. К сожалению, у чудо-машины есть один побочный эффект, дающий о себе знать в самый неподходящий момент.

Человек без лица (2017)

Жанр: драма, фантастика, комедия

Иногда лучший способ посмотреть на себя со стороны - увидеть других. В этом убеждается герой Уильяма О’Лири, который одним "прекрасным" утром буквально теряет лицо, начиная отражать других. Всего день работы зеркалом радикально меняет мировоззрение сфокусированного на своих проблемах мужчины.