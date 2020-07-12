«Под нами тонны воды, мы живем на болоте» 12.07.2020, 20:44

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Иллюстрационное фото

Могилевчане возмущены тем, что чиновники их игнорируют.

Люди на болоте — так можно сказать о жителях дома 187 по улице Челюскинцев в Могилеве, пишет сайт mogilev.online.

Подвал дома напоминает огромный бассейн, а в квартирах первого этажа уже много лет стоит затхлость и плесень. Ответственное ЖЭУ-21 проблему не решает.

Во время каждого дождя вокруг дома стоит болото, а вся вода стекает в подвал, где находятся различные системы, контролирующие работу 9 домов.

Последний случай — из-за влажности в тепловом узле вышло из строя оборудование и во всем доме две недели не было горячей воды. Тогда начальство все-таки отреагировало: приехали, откачали часть воды, а оставшиеся 50 см жидкости решили, что высохнут, если просто открыть подвал.

Когда жители дома вновь стали звонить и требовать решить проблему, мастера просто закрыли подвал на замок, чтобы туда никто не спускался.

Журналисты решили пообщаться с начальником ЖЭУ-21 Александром Гончаровым, но безрезультатно — трубку никто не взял.

Контролирующая их работу начальница ЖРЭУ Татьяна Касаткина обещала приехать на место, однако её никто так и не дождался, после на звонки жителей вновь не отвечали. Доколе людям «жить на воде» — никто не знает.