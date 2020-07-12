ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19 12.07.2020, 21:30

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Всего в мире коронавирус подтвердился у 12,5 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зарегистрировала 230,3 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных, опубликованных на ее сайте, пишет tut.by.

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала всего лишь 10 июля. Тогда, по данным организации, суточный прирост составил 228 тыс. заболевших.

Всего в мире, согласно информации ВОЗ, коронавирус подтвердился у 12,5 млн человек. Количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 561 тыс. По актуальным данным университета Джонса Хопкинса, вирус выявили у 12,7 млн человек, а умерли от COVID-19 свыше 566 тыс. человек.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 540 222. За сутки этот показатель вырос на 142 992. Число умерших там увеличилось на 3500 и достигло 283 357. В Европе насчитываются 2 907 654 заразившихся и 203 285 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 804, количество умерших увеличилось на 448.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 271 338, зафиксировано 30 652 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 361, умерли 510 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 163 581. Далее следуют Бразилия (1 800 827), Индия (849 553), Россия (727 162), Перу (319 646), Чили (312 029), Мексика (289 174), Великобритания (288 957), Южная Африка (264 184), Иран (255 117).