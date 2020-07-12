Ученые назвали пять фруктов для сохранения здоровья печени и почек 2 12.07.2020, 21:51

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Один из них - яблоки.

Сбалансированная диета, практически полностью исключающая соль и с серьезными ограничениями потребления жиров, безусловно, имеет крайне важное значение для здоровья, пишет healthinfo.ua.

То, что мы регулярно делаем зарядку, не курим и умеем справляться с нашими эмоциями, избегая стрессов и беспокойства, конечно же, тоже является фактором, улучшающим и наше здоровье, и качество жизни в целом.

Тем не менее, природа щедро предлагает нам союзников, без которых нам было бы сложно обойтись: это фрукты.

Некоторые фрукты лучше всего подходят для того, чтобы позаботиться о здоровье печени и почек.

1. Арбуз

Мы просто обожаем арбуз! Да, это именно он, вкусный фрукт, который освежает нас летом, прекрасно сочетается с натуральными соками, ему даже можно найти применение в оригинальных блюдах для наших обедов и ужинов.

Вы когда-нибудь делали салат из шпината, сыра, грецких орехов, арбуза и мяты? Это просто восхитительно!

Арбуз является одним из лучших фруктов для очищения почек, также он улучшает здоровье печени, благодаря своим невероятным очищающим и мочегонным свойствам.

Арбуз содержит большое количество сока, и именно этот сок помогает лучше очистить наши ткани и кровоток, в свою очередь, стимулируя функцию почек.

Всегда помните, что нужно выбирать только зрелые арбузы. Если он недозрелый, или, напротив, слишком перезрелый, это может дать нам больше проблем, чем пользы.

2. Черника

Лучший способ, который позволит нам воспользоваться всеми полезными свойствами черники, это сделать из нее морс. Помимо того, что он очень вкусный, черничный морс является одним из лучших лекарственных средств, он поможет очистить наш мочевой пузырь, почки и улучить работу печени.

Вот список основных полезных свойств черники:

Черника является одним из лучших натуральных антиоксидантов и средств для детоксикации организма, которые мы только можем найти в природе.

Эта ягода идеально подходит для выведения токсинов, она поможет очистить тело и защитит нас от свободных радикалов.

Одним из самых известных свойств черники является то, что она не дает бактериям прикрепляться к стенкам мочевого пузыря. Таким образом, эти лесные ягоды очень эффективно оздоравливают весь желудочно-кишечный тракт.

3. Лимон

Лимон, возможно, является лучшим натуральным лекарством, которое можно принимать каждый день.

Лимон является естественным очищающем средством, выводящим токсины, которое будет очень полезно в лечении, например, такой проблемы, как жирная печень.

Лимон богат витаминами и минералами, это просто чудодейственное средство, которое поможет улучшить работу и укрепить печень и почки.

Еще одно преимущество лимона в том, что он помогает в разложении на составные части пищи, когда она достигает желудка. Таким образом, он еще больше облегчает наше пищеварение.

4. Яблоки

Зеленые яблоки, красные … Какие полезнее? Выбирайте те, которые вам больше нравятся, ведь все они обладают потрясающими свойствами, которые помогут тебе не только позаботиться о здоровье печени и почек, но также защитить свое сердце.

Помимо того, что яблоки помогают устранить «плохой» холестерин и понизить уровень триглицеридов, они хорошо подходят для стимуляции функции почек и очищения печени.

В идеале следует есть одно яблоко в день, но всегда помнить о том, что его следует хорошо промыть и есть с кожицей, ведь в ней содержится много полезных веществ.

5. Красный виноград

Выбирайте всегда виноград более темного, насыщенного цвета. Почему? Потому что такие сорта содержат наибольшее количество антиоксидантов и их лечебные свойства выше, чем у сортов винограда белого цвета.

Виноград является натуральным мочегонным средством и, кроме того, помогает нам очистить почки и улучшить функцию печени.

Виноград - это просто витаминная бомба, полная антиоксидантов, витаминов и минералов, помимо того, что он хорошо помогает нам выводить практически все вещества, вредные для нашего организма.

Вы можете есть виноград в различных видах: на завтрак, добавьте его в чашку овсянки или в натуральный греческий йогурт. Еще можно сделать очень вкусный салат со шпинатом, грецкими орехами и, при желании, помимо винограда в него также можно добавить арбуз.