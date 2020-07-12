В Шумилино – перебои с водой, а колонки не работают 2 12.07.2020, 22:21

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Фото: onliner.by

Жители городского поселка остались без питьевой воды.

В подвале – лужи, течет и капает. А вот наверху бывает – ни капли. Жители домов по улице Суворова в городском поселке Шумилино почти ежедневно – без воды. Перебои начались в июне, передает «Белсат».

Невозможно стало после того, как в прошлом году коммуникации передали от местного жилищно-коммунального хозяйства предприятию «Полоцкводоканал», объясняют жители. Теперь, как только вода в кранах появляется, наполняют в запас банки, бачки и бутылки, чтобы было как помыть детей перед сном и приготовить ужин.

«Элементарно, даже если просто попить – воды нет. Приходишь на кухню… У меня дочка старшая говорит: как в Советском Союзе у нас – все кастрюли, большая посуда, все занято водой», – рассказывает жительница Шумилино Марина.

А если вода есть, то сомнительного качества. Люди говорят, лучше такой не пить.

Первым начал бороться за воду в доме 21-летний Денис Родченко. Написал жалобу, собрал более 40 подписей и поехал в Полоцк. Мол, его, как человека с инвалидностью, должны выслушать. Ошибался.

«Когда в Полоцке был, приезжал Лукашенко, – так была вода, было все. А как только уехал – в итоге ничего не стало, полностью вода отключалась», – рассказывает Денис Родченко.

На головном предприятии «Витебскоблводоканал» о проблеме знают. Заведующая отделом работы с клиентами Наталья Степанова говорит, что перебои в подаче воды случаются из-за нехватки артезианских скважин. Обещает, что уже в этом году появятся новые.

Когда? Обещают до конца года. Более точных сроков не называют. А пока что люди не могут воспользоваться даже колонками: их позакрывали. Воду шумилинцам качают только две водонапорные башни.