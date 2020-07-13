Геннадий Федынич: Гнев белорусов нарастает с каждым днем 11 13.07.2020, 7:34

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Фото: belsat.eu

Лукашенко уже струсил.

Солигорские шахтеры и сотрудники ОАО «Беларуськалий» в беседе с независимыми журналистами заявили, что готовы к забастовке. Почему даже горняки, которые всегда считались элитой рабочего класса, так недовольны ситуацией в стране? Об этом сайт Сharter97.org поговорил с лидером профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

- Я уверен, что в Солигорске есть костяк людей, которые работают в тяжелых условиях и хотят достойного уровня жизни и зарабатывать больше, чем они сегодня имеют. Глядя на зарплаты и на людей, которые готовы к конкретным действиям, я всей душой их поддерживаю.

- Есть ли в желании объявить забастовку политический аспект?

- Безусловно, в первую очередь на людей влияют не их заработные платы, а то, что происходит в нашей стране. Сегодня власть не имеет никакого уважения к рабочему классу. Какие-то реверансы в сторону народа имеют место, когда приближается время идти на избирательные участки.

Происходящее в стране будоражит людей независимо от места работы: в бюджетной сфере или на частном предприятии. Думаю, что белорусы выросли и готовы требовать не только повышения уровня жизни, но и политической свободы.

- Насколько сильно у рабочего касса желание перемен? Устали ли белорусские рабочие от власти Лукашенко?

- Надо отдать должное нашим людям, они очень терпеливые. Как говорится, белорус медленно запрягает и быстро едет. Могу сказать, что это относится и к нашим рабочим, но власть прощать они не собираются.

Кто может простить контрактную систему? Как можно забыть закон о «тунеядцах»? Можно ли просто так оставить эти пенсионные реформы, когда родители многих белорусов попали в ловушку страхового стажа? Получается, что «народная власть» делает плохо самому народу?

Белорусы морально устали от этой постоянной болтовни по телевидению, в которую никто не верит. К этому добавляется ситуация, когда люди совершенно не владеют информацией, связанной с коронавирусом. Мы, оказывается, его уже победили! Не верят в это люди и верить не будут. Если власть солгала в один раз, будет врать и дальше.

- Лукашенко в последнее время стал часто бывать на предприятиях. Как вы думаете, что бы на самом деле сказали ему рабочие, если бы имели возможность открыто высказаться?

- Его поездки — это предвыборный ход. Он пользуется своим служебным положением и появляется на крупных предприятиях.

Если бы рабочие имели возможность открыто говорить, возможно, кто-то бы поблагодарил его за что-то, но другие бы сказали: «Вам пора уходить. Мы хотим новое руководство». Народ заслуживает, чтобы власть работала на него, а не наоборот.

- Какие главные проблемные отрасли Беларуси вы можете назвать? Где работникам тяжелее всего?

- Все крупные госпредприятия получают помощь от государства: и МАЗ, и «Гомсельмаш», и МТЗ. Что касается средних предприятий, они также все проблемные.

Показали недавно «Атлант», мол, хорошо продаются холодильники. Да ведь всегда так было, особенно летом.

Я не говорю о том, что завтра все предприятия должны перейти в частные руки. Надо их модернизировать, внедрять новые технологии, создавать рабочие места. К приватизации нужно переходить не сразу, хотя бы пошагово, чтобы народ мог четко понимать, что с каждым днем ему будет только лучше.

Может, сегодня нужно что-то перетерпеть, какие-то проблемы, но быть уверенным, что власть будет делать для рабочего, учителя или врача все, чтобы он никуда не уезжал, чувствовал себя гражданином в своей стране.

- Вы — опытный представитель профсоюзного движения. Как правильно организовать забастовку, чтобы она достигла своей цели?

- Если сегодня говорить о экономической забастовке, то она должна объявляться на каждом предприятии отдельно: у всех будут свои требования к нанимателю. Сегодня, к сожалению, работодатель не в состоянии отвечать на требования рабочих в этой системе. Надо менять саму систему. Поэтому требования граждан должны носить политический характер, нужно добиваться смены власти.

Сегодня рабочие должны четко сказать: «Мы не пойдем на выборы, если в каждой избирательной комиссии не будут присутствовать представители оппозиционных партий и движений». Лукашенко уже струсил и боится увидеть реальный результат волеизъявления белорусов.

- Возможна ли в Беларуси всеобщая забастовка?

- Все будет зависеть от массовости и организованности людей. Поэтому любое мероприятие требует нужного подхода и порядка.

Остается главный вопрос, насколько требования рабочих несут чисто экономический характер. Готовы ли рабочие идти сегодня не только за себя, но и за страну, за своих детей и их будущее?

Белорусы в праве решать, как дальше стране развиваться. Власть — это лишь наемные работники для своих граждан. Люди имеют право добиваться изменений любыми путями для развития и укрепления страны.

Сегодня в Беларуси нет возможности провести какие-либо социологические опросы, мы можем только гадать на кофейной гуще. Однако можно с уверенностью сказать, что недовольство гражданского общества, гнев рабочих, дозревает c каждым днем, намного быстрее, чем предполагает сама власть. Во что это может перерасти завтра? Многое в нашей стране может произойти и до 9 августа, власть в этот раз не выйдет сухой из воды.