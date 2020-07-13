Уточненные данные экзитпола: Дуда побеждает на президентских выборах в Польше 13.07.2020, 7:40

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Анджей Дуда

Фото: pap/marcin obara

Действующий президент лидирует с минимальным отрывом.

Польские СМИ публикуют данные exit poll и late poll по итогам второго тура президентских выборов. Согласно подсчетам социологов, который был опубликован сегодня ночью, действующий президент Анджей Дуда набрал около 51% голосов, в то время как его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал около 49% голосов.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже сегодня. Как проинформировали ранее представители Ipsos, статистическая погрешность их уточненного исследования составляет около 1%.

Предыдущие данные экзитпола показали, что действующй президент Польши Анджей Дуда получил 50,4% голосов, а мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,6%.