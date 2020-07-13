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В Болгарии несколько дней не утихают протесты против правительства

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  • 13.07.2020, 7:43
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В Болгарии несколько дней не утихают протесты против правительства
Фото: cas.sk

На улицы Софии и ряда других городов вышли тысячи людей.

Как сообщает DW, демонстранты скандировали «Мафия» и «В отставку».

Демонстрации начались 9 июля после обысков в администрации президента, которые были связаны с расследованием двух дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов.

Президент Болгарии Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест.

Он призвал демонстрантов «быть осторожными и не допустить пролития ни одной капли крови во время мирного протеста», отметив, что риторика ненависти «не приведет ни к чему хорошему».

Между тем, в парламенте Болгарии социалисты, которые находятся в оппозиции, инициировали голосование о недоверии Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля.

Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила Борисова и его партию Граждане за европейское развитие Болгарии в «мафиозно-олигархическом» стиле управления.


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