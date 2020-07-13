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Британские ученые: Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца

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  • 13.07.2020, 8:36
  • 3,367
Британские ученые: Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца

Во многих случаях количество антител снизилось до незначительного.

Об этом сообщает obozrevatel.com.com со ссылкой на The Guardian.

Таким образом ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. При этом в 60 % на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 % пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а в некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.


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