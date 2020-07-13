Красный костел могут забрать у верующих? 39 13.07.2020, 8:49

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Фото: vetliva

Государство ввело дополнительный налог на землю для храма.

В воскресенье 12 июля во время службы в Костеле Святого Симеона и Святой Елены в Минске cвященник объявил, что государство ввело дополнительный налог на землю в размере 13 000 рублей в месяц. Видео обращения католического священника публикует Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Общий долг за полгода составляет 156 000 рублей. В случае неуплаты данной суммы костел отойдет государству и его дальнейшая судьба неизвестна. Руководство костела обращалось в Мингорисполком с просьбой не забирать храм у народа и не вводить новый налог на землю. На что получили отказ.

Теперь у входа в костел и канцелярии собирают подписи за сохранение храма для верующих. Эти подписи будут отправлены в администрацию Лукашенко.