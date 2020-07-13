«Песня Цоя «Перемен» звучит почти в унисон и у соседа, и у моей дочки» 1 13.07.2020, 9:09

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Как минчане присоединяются к флешмобу солидарности.

Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ минчанки, которая присоединилась к Флешмобу солидарности.

"Я не знаю как так вышло, но я в это втянулась по уши, а точнее меня втянула дочка, ей 7 годиков, - пишет жительница столицы в чате. - Наш сосед ставит “Перемен” и параллельно стучит по какой-то крышке деревянной в такт, ей тоже так захотелось, и она начала ставить на своей колонке свою музыку детскую, конкретнее - песню "Розовый слон".

Я говорю, что это не очень подходящая песня для такого и залила ей тоже Цоя, теперь звучит почти в унисон и у соседа, и у моей дочки, а я стала тоже в такт постукивать ложками деревянными по подоконнику.

Вот такое у нас трио с соседом вышло, теперь папу пытаемся втянуть в действо, пока упирается, хоть и понимает важность. думаю скоро и он сдастся".

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