«Представляете, до какой степени он нас боится» 14 13.07.2020, 9:58

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ФОТО: SVABODA.ORG

На встречу с Лукашенко в Славгороде уже собирают массовку.

Жители Славгорода Могилевской области рассказывают Telegram-каналу "Баста!" о подготовке к визиту Лукашенко.

"К нам Саша приезжает в город, его бандиты уже здесь, - пишет читатель из Славгорода. - Сам он прилетит на трех вертолетах.

Опечатали крыши домов, возле которых он будет проезжать. На балкон запретили выходить. Собирают только проверенных людей, чиновников на встречу.

Позавчера была репетиция, кому и куда подъезжать, как стоять. Весь город был оцеплен спецслужбами".

"К нам Лукашенко приезжает, - рассказывает другой житель города. - Вчера обходили все кавртиры в моем доме и в соседнем, запретили сегодня выходить на улицу. Представляете, до какой степени он нас боится и за кого нас считает. Фашисты так белорусов в войну не боялись, как он".

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