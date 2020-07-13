«Крах» сланцевой отрасли оказался блефом и несбыточной мечтой дикарей Эль Мюрид

13.07.2020, 10:11

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США намерены увеличить добычу нефти.

США уже в июле намерены начать наращивать добычу нефти. Устоявшаяся цена в районе 40 долларов их устраивает, а ограничения добычи, введенные картелем ОПЕК и примкнувшей к нему России сняли "навес" над рынком. Он достаточно велик, но здесь важнее динамика - потребление нефти немного выше общего уровня добычи, а значит, запасы начинают убывать. Что и позволяет планировать увеличение добычи.

Распечатываются законсервированные скважины, идет подготовка к их запуску, начинают вводиться остановленные буровые. "Крах" сланцевой отрасли, как и раньше, оказался блефом и несбыточной мечтой дикарей, понимающих нефтедобычу лишь как пересчет своих фантастических зарплат и бонусов.

Кроме распечатывания сланцевых месторождений начинает расти добыча и "традиционной" нефти в Мексиканском заливе.

В целом нефтяная отрасль США оказывается в который раз в максимально выигрышном положении, не идя ни на какие сепаратные соглашения с ОПЕК. Независимость позволяет ей не только использовать свои преимущества, но и все проблемы, промахи и просчеты конкурентов. Россия в недавнем прошлом была примерно в таком же положении, но чудес не бывает - уничтожение всей остальной производящей экономики, кроме добывающих отраслей, сделало ее предельно уязвимой и неустойчивой, а потому фактическое вхождение в ОПЕК стало объективной необходимостью, десуверенизацией страны ради спасения доходов путинских друзей. Учитывая же их предельно низкое качество, как управленцев, даже в условиях максимального благоприятствования и фактического подчинения интересов государства их шкурным интересам, они планомерно загоняют нефтяную и газовую отрасль страны в катастрофу. Так что итог вполне очевиден - мы уже утратили сложную многоотраслевую экономику, а на выходе неизбежно утратим и нефтяную и газовую отрасли. Чудес, повторюсь, не бывает. Даже ИГИЛ бережнее относился к захваченным месторождениям Сирии и Ирака, чем путинские назначенцы к российским. Так что соответстующий результат не за горами.

Эль Мюрид, "Фейсбук"